STADA EXPO u Banjaluci: Budućnost počinje sada

BANJALUKA - Kompanija Hemofarm predstavila je, u Studenskom gradu u Banjaluci, jedinstvenu STADA EXPO multimedijalnu platformu posvećenu održivom razvoju.

STADA EXPO je multimedijalna izložba STADA grupe koja, kroz interaktivnu i održivu prizmu, prikazuje proizvodne procese u farmaceutskoj industriji, te na edukativan i inovativan način kombinuje nauku, tehnologiju, a prije svega, ljude koji stoje iza čitavog procesa. STADA EXPO svoj evropski put započeo je u Vršcu, nastavio kroz Rumuniju i Crnu Goru, da bi ovogodišnju turneju završio u Banjaluci.

"Hemofarm jeste farmaceutski lider u zemlji i regionu, ali ujedno i jedan od lidera održivog razvoja. Štedimo resurse, konstantno unapređujemo procese, ali prije svega brinemo o zdravlju ljudi i lokalnim zajednicama. Sve to prikazano je kroz ovaj jedinstveni projekat na mjestu gdje je budućnost, a to je banjalučki Univerzitet. Nadamo se da ćemo motivisati svakog pojedinca da zajedno koračamo prema održivoj budućnosti, a postoji li bolje mjesto za to od mjesta znanja", rekao je rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

STADA EXPO je modularna izložbena platforma koja se sastoji od četiri specijalno prilagođena korištena kontejnera. Svaki je prešao više od dva miliona kilometara i posjetio više od 20 zemalja, a kroz ovaj projekat svi su dobili novu šansu. To je najbolji primjer održivosti. Kontejneri su opremljeni najsavremenijim tehnologijama, od virtuelnih naočara, displeja osjetljivih na dodir do hologramskog prikaza ljudskog tijela.

"Naš Univerzitet ide u korak sa savremenim trendovima. Uvijek smo otvoreni za nove ideje i projekte za naše sadašnje i buduće studente. U prilog tome govori i STADA EXPO koji, između ostalog, prikazuje i lični doprinos svakog od nas društvu i životnoj sredini. Uvjeren sam da ovi mladi ljudi, naši studenti, to shvataju i da planeti i društvu mogu ponuditi više nego što su ponudile ranije generacije. Jedan od primjera jeste i naš Univerzitet u kojem se odvija jedan cijeli proces održivosti, od botaničke bašte, preko zadržavanja najboljih kadrova, što predstavlja komponentu socijalne održivosti, do stalnog rasta i razvoja iz domaćih i međunarodnih fondova što predstavlja osnovu ekonomske održivosti", rekao je prof. dr Aleksandar Ostojić, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj banjalučkog Univerziteta.

STADA grupa, u okviru koje posluje Hemofarm, objavljivanjem prvog globalnog izvještaja o održivom razvoju, pokazala je posvećenost ovoj životno i civilizacijski važnoj temi. Nedavno je objavljen 11. po redu Hemofarmov i drugi Stadin Izvještaj o održivom razvoju.

