Sa novčanice "leti" 5 nula

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro najavio je da će Venecuela uskoro skinuti pet nula sa svoje valute bolivar.

Ovakav potez dolazi u trenutku kada Međunarodni monetarni fond upozorava da bi inflacija u ovoj zemlji mogla da dostigne milion procenata ove godine.

"Dvadesetog avgusta počinje plan ekonomskog oporavka sa monetarnom konverzijom od pet nula manje", rekao je Maduro na sastanku svog kabineta. ;

Prvobitno je predsjednik najavio štampanje novih novčanica sa tri nule manje, što je trebalo da stupi na snagu 4. avgusta. Puštanje nove novčanice već je jednom bilo odloženo, trebalo je da izađe 4. juna, na zahtjev centralne banke.

Prema Maduru, mjere koje je najavio imaju za cilj da "olakšaju finansijske transakcije" i zaštite domaću valutu bolivar.

"Pet nula manje da bismo imali novi stabilni finansijski i monetarni sistem", rekao je venecuelanski šef države.

Maduro smatra da su ekonomska kriza i hiperinflacija u njegovoj zemlji posljedica "ekonomskog rata" koji vode venecuelanska desnica i SAD da bi njega svrgnuli s vlasti.

Podsjetimo, hiperinflacija je pogodila Venecuelu, a prema procjenama Medjunarodnog monetarnog fonda inflacija bi ove godine mogla da bude 13.800 odsto.

This is #Venezuela’s 100,000-bolivar note commonly referred to as 100 bolivars on the street, but not to be confused with the old 100-bolivar bill. With Maduro’s just announced Aug 20 redenomination it’ll actually be worth 1 “sovereign” bolivar. This is bound to go swimmingly. pic.twitter.com/EvFylb0kXM