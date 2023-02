Sajam turizma u Beogradu od 23. od 26. februara

BEOGRAD - Međunarodni sajmovi turizma i hotelsko-ugostiteljske opreme "Horeka-Oprema" biće održani od 23. do 26. februara pod sloganom "Kad je odmor nije teško" na Beogradskom sajmu.

Država partner ovogodišnjeg Sajma turizma biće Kina, sa kojom Srbija ima izvanredne partnerske odnose u privredi, kulturi i drugim oblastima, saopšteno je iz Beogradskog sajma.

Premijerno će se ove godine na ovom sajmu, koji je tradicionalna turistička smotra cijelog regiona jugoistočne Evrope i drugih dijelova svijeta, predstaviti Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonovače, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja i Namibija.

Najomiljenije destinacije kao što su Turska, Grčka, Crna Gora, Tunis, Bugarska, Slovenija, BiH, Hrvatska, Kipar i Sjeverna Makedonija biće predstavljene i ove godine, kao i prošlogodišnji učesnici - ostrvske destinacije Maldivi, Sao Tome i Principe.

Posjetioci sajma mogu očekivati ponude "siti brejk", odmor i oporavak u banjama, spa-vikende na planinama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, cjelodnevna dešavanja, prezentacije, promocije, degustacije specijaliteta i ukusa.

Na sajmu će i ove godine biti predstavljena raznovrsna turistička ponuda i veliki broj popularnih svjetskih destinacija, a učestvovaće najznačajnije turističke agencije, udruženja i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni tur-operatori.

Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali četiri Beogradskog sajma kroz autentične nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, kao i učešće mnogobrojnih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz svih dijelova Srbije.

Kao i do sada, paralelno sa Sajmom turizma na Beogradskom sajmu će se odvijati i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme "Horeka-Oprema", koji će prikazati najsavremeniju opremu za hotelske i ugostiteljske objekte.

Radno vrijeme Sajma turizma i Sajma hotelsko-ugostiteljske opreme je od četvrtka do subote, od 23. do 25. februara, od 10.00 do 19.00 časova, a u nedjelju, 26. februara, od 10.00 do 18.00 časova.

Cijena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, grupne (minimum osam osoba) 300, a poslovne ulaznice sa paketom pogodnosti 3.000 dinara.