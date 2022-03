Samo Er Srbija leti za Moskvu, karte trostruko poskupjele

BEOGRAD - "Er Srbija" je povećala broj letova za rusku prestonicu, ali je karta znatno poskupjela i umjesto ranijih oko 300 evra, koliko je u prosjeku koštala karta do Moskve, ona sada iznosi i 1.000, pa i više evra, izjavio je Petar Vojinović sa portala "Tango siks".

On je gostujući na Televiziji K1 naveo da se dnevno otkazuje na stotine letova i da se može reći da je sada ispravljena istorijska nepravda iz 90-ih godina kada zbog sankcija nacionalna kompanija JAT tri godine nije letjela.

"Sada se postavlja pitanje da li mi imamo kapacitet za značajno povećanje broja putnika, jer je beogradski aerodorom 'Nikola Tesla' mali. Na let za Moskvu stavljen je najveći avion u floti Erbas A330", rekao je Vojinović.

Kako je objasnio, bliskoistocne kompanije "Emirati", "Katar ervejz" i "Turkiš erlajnz" preuzeće gro saobraćaja Zapadne Evrope, jer imaju ogromne flote.

Ocijenio je da je "za nas svakako prednost to što će se iz Beograda do Moskve letjeti kraće nego preko Dubaija ili Katara i naveo da je jedini način da neko zabrani letenje preko neke države, da to bude politička odluka, kao što se sada dogodilo".

Vojinović je kazao i da je Srbija van Evropske unije i da njeni privatnici imaju pravo da iznajmljuju avione Rusima.

Pilot u penziji Stevan Ignjatović je gostujući zajedno sa Vojinovićem naveo da nema razloga da ljudi strahuju od putovanja i da je prije nekoliko dana let iz Beograda do Moskve trajao pet sati i 40 minuta.

"To je zato što se leti preko Rumunije, Mađarske, Češke, Poljske, Litvanije, Estonije, Letonije pa se ulazi u vazdušni prostor Rusije. Ranije je let išao preko Mađarske i Ukrajine i trajao je dva sata i 20 minuta dok sadašnji letovi traju više od pet sati", istakao je Ignjatović.

Prema njegovim riječima, ako se i ustanovi nova ruta preko Turske i Azerbejdžana taj let će biti kraći, ali ni on ne može trajati manje od četiri sata.

Ignjatović je ocijenio da je zabranom ruskim avio-kompanijama da prelijeću i slijeću na teritorije članica EU i Velike Britanije "Aeroflot" oštećen kao kompanija i da iako avioni ove kompnaije lete na Istok i za Tursku, pitanje je dokle će ljeteti za Tursku.

Rekao je i da nema razloga da ljudi strahuju od putovanja.

"Ako želite da putujete, slobodno letite, nema razloga da se čeka ili da se neko plaši", rekao je Ignjatović.