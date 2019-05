Šarović: EBRD će investirati 400 miliona evra u BiH

SARAJEVO - Na panelu EBRD-a na visokom nivou gdje su učestvovali i lideri Zapadnog Balkana, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je alarmantno što iz ove države najviše odlaze mladi ljudi.

Ministar Šarović je govorio o aktivnostima koje je on poduzimao, otvaranju svjetskih tržišta i velikom povećanju izvoza koje je otvorilo brojna radna mjesta u BiH.

Šarović je naglasio koliko je važno da investitori više ulažu u infrastrukturu jer to donosi jačanje ekonomije i nova radna mjesta.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine Bosne i Hercegovine, je rekao da će se na odboru guvernera koji je zatvoren za novinare, govoriti o tome koliko će EBRD investirati u ovoj godini u svijetu, regionu i BiH.

U izjavi za novinare osvrnuo se i na izjavu direktora EBRD-a Sume Chakrabartija koji je najavio 400 miliona evra, što je, kaže, duplo veći iznos od dosadašnjeg ulaganja EBRD-a u BiH.

"Ali lopticu je prebacio na nas i rekao je ukoliko budete sposobni i ažurni možete računati na 400 miliona. Nadam se da nam se neće desiti nešto što se već desilo a to je da je zahtjev za dobojsku petlju bio negdje zagubljen na relaciji Vlada FBiH – Vijeće ministara pa je to tek pronađeno jutros. Sada pokušavamo to da sredimo, što nekako govori o nama", kazao je Šarović.