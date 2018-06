Šarović: Ne znamo za količinu oružja koja će biti prebačena u našu zemlju

SARAJEVO - Snage Evropske unije (EUFOR) su uključene u proces, ali samo u smislu praćenja, ne kontrolisanja, u skladu sa Instrukcijama stranama (ITP), Izmjenom 25, poglavlja 2/3, odgovoreno je "Oslobođenju" iz EUFOR-a nakon što su predstavnici preduzeća za proizvodnju, remont i trgovinu Kosmos iz Banjaluke potpisali ugovor o pružanju usluge generalnog remonta, popravke i verifikacije dijela kompleta raketnih sistema sa Ministarstvom odbrane Srbije, a ugovor parafirali predsjednik RS Milorad Dodik i ministar odbrane susjedne zemlje Aleksandar Vulin.

"Odjel zajedničkih vojnih poslova EUFOR-a sedmično prima obavijesti o izdanim dozvolama za oružje i vojnu opremu i pojedinostima o prevozu preko granice BiH", stoji u dopisu EUFOR-a.

Kada je u pitanju kontrola količine oružja koja ide na remont u BiH, iz EUFOR-a kažu da je zadužen inicijalni uvoznik, fabrika za namjensku proizvodnju, te da kontrolu obavlja i Granična policija BiH. Navode da je posljednji u lancu kontrole Inspektorat Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ne zna za detalje ugovora banjalučke firme i srbijanskog ministarstva, potvrdio je "Oslobođenju" resorni ministar Mirko Šarović.

Pojašnjava da ne znaju ni za količinu ni vrstu oružja koji će biti prebačeni na remont u našu zemlju.

"Da bi neko uvezao bilo koji komad oružja ili opreme vojne namjene, mora da dobije dozvolu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a ista procedura je i kada je u pitanju izvoz, tako da što se ovakvih radnji tiče, teško da bilo ko može da manipuliše. Za sada, još niko nije tražio nikakvu dozvolu od Ministarstva, a onoga trenutka kada se krene u realizaciju tog sporazuma, prvo što će stranke u postupku trebati uraditi jeste da zatraže dozvolu od nas", kazao je za "Oslobođenje" Šarović.

Dodaje kako je ista procedura i kada je u pitanju remont naoružanja.

"Pravila procedure su precizna i jasna i u kontinuitetu se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ista procedura je i kada oružje ulazi u zemlju radi remonta. Vi možete da tražite uvoz u zemlju i radi izvoza, to se tako stručno zove. Dakle, i onaj ko hoće da samo remontuje jednu vrstu naoružanja, ne može tek tako uvesti neremontovano oružje u državu. Tada mora da zatraži dozvolu za privremeni uvoz u Bosnu i Hercegovinu i kasnije da to izveze, i to su standardne procedure gdje je mogućnost manipulacije eliminisana", zaključuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.