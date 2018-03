Šarović: Otklanjanjem prepreka do bolje ekonomske saradnje

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je danas da je obim spoljnotrgovinske razmjene BiH i Irana skroman, a da su mogućnosti dvije zemlje mnogo veće, pogotovo ukoliko bi se otklonile ključne stvari koje koče njihovu ekonomsku saradnju.

"Šanse postoje s obzirom da BiH ima svoje izvozne adute, ali postoje brojne prepreke boljoj ekonomskoj saradnji", rekao je Šarović na Poslovnom forumu dvije zemlje u Sarajevu.

On je istakao da nedostaje sporazum o preferencijalnoj trgovini, kao i da postoji vrlo rigidan vizni režim koji onemogućava posjete i bržu komunikaciju privrednika, te neadekvatan režim saradnje banaka, odnosno problem u platnom prometu.

Prema njegovim riječima, to su ključna pitanja kada privrednici žele da sarađuju sa nekom drugom zemljom, odnosno sa privrednicima drugih zemalja i to je poruka za one koji donose odluke da u tom smislu pomognu privrednicima u BiH.

"S druge strane, Ministarstvo je u završnoj fazi sa Iranom o dogovoru o preferencijalnoj trgovini kojim bi za jedan broj proizvoda, odnosno tarifnih linija, gdje su šanse BiH, gdje imamo respektabilne izvozne kapacitete, u Iranu bile smanjene ili ukinute carine. Time bi se olakšala trgovina i naš prizvod bi bio konkurentniji. Na isti način bi ustupci bili napravljeni iranskoj strani", istakao je Šarović.

Što se tiče problema u vezi sa platnim prometom, Šarović je naveo da je riječ o sankcijama koje su ranije bile prema Iranu.

"To je pitanje za Centralnu banku i bankarski sektor u BiH. Privrednici iz BiH samo traže da to pitanje bude riješeno na isti način kako je riješeno u EU", istakao je Šarović.

Predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić rekao je da BiH i Iran imaju značajne privredne potencijale i da su pred ovim zemljama brojne mogućnosti za ekonomsku saradnju, posebno u oblastima energije, metalske i agroindustrije, građevinarstva...

"Najvažnije je da se dovrši sporazum o preferencijalnoj trgovini u kojoj BiH predlaže najniže stope u tom preferencijalnom tretmanu. Takođe je bitno da naš proizvođači imaju priliku da iz Irana povoljnije uvezu kvalitetene sirovine i materijal za proizvodnju. Iran je veliko tržište gdje se može plasirati veliki broj naših proizvoda", istakao je Egrlić.

Prema njegovim riječima, trgovinska razmjena između dvije zemlje iznosi svega šest miliona KM, što ne odražava pravo stanje i kapacitete jedne i druge zemlje, a pokrivenost uvoza izvozom je 43 odsto.

"U BiH se iz Irana uvozi uglavnom voće, datule, a izvozimo hemijske proizvode", naveo je Egrlić.

Ministar inostranih poslova Irana Muhamed Zafir istakao je mogućnosti saradnje u energetskom sektoru, te naglasio da će učiniti sve što je potrebno da bi se olakšala saradnja privrednika dvije zemlje.

Potpredsjednik Iranske komore za privredu, industriju, rudarstvu i poljoprivredu Masud Ansari rekao je da dobre političke odnose ne prati ekonomska saradnja, odnosno oni nisu onakvi kakve bi željeli Iran i BiH.

"Nadam se da će ova posjeta rezultovati time da se naša ekonomska saradnja na različitim poljima razvije", naveo je Ansari.

Spoljnotrgovinska komora BiH organizovala je forum privrednika iz BiH i Irana s ciljem unapređenja privredne saradnje dvije zemlje u pogledu spoljnotrgovinske razmjene i zajedničkih ulaganja putem direktnog povezivanja privrednika i promocije investicionih prilika.

Iransku delegaciju čine i predstavnici 31 kompanije koje posluju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, građevinarstvu, zdravstvu i zdravstvenom turizmu, medicinskoj opremi, inženjeringu, rudarstvu, informacionim tehnologijama, farmaceutskoj industriji, petrohemiji. Među njima su i predstavnici trgovačkih kompanija, te investitori.