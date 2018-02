Šarović: U WTO prije godišnjih odmora

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da je u Ženevi dogovorena Mapa puta za prijem u Svjetsku trgovinsku organizaciju, te naglasio da će BIH učiniti sve što može da prije sezone godišnjih odmora bude primljena u ovu organizaciju.

"Rokovi koji su postavljeni su vrlo zgusnuti. Prema Mapi puta pregovore bi trebali završiti do kraja marta, kako bi do kraja maja bili spremni svi dokumenti, koji zatim idu na ratifikaciju. Inače se prijem nove članice vrši na ministarskoj konferenciji STO koja se održava krajem svake godine, ali postoje mehanizmi da se to učini i ranije. Mi ćemo nastojati da taj posao bude okončan prije sezone godišnjih odmora, kako bi do tada stekli status punopravne članice. Što se tiče BiH, mi moramo ratifikovati dokumente o pristupanju u WTO u Savjetu ministara, Predsjedništvu i Parlamentu BiH i gledaćemo da to bude učinjeno u što kraćem roku", rekao je Šarović za sarajevski portal "Faktor.ba".

On je istakao da je uspješan završetak pregovora sa Ukrajinom najvažniji rezultat sastanaka u vezi sa prijemom BiH u stalno članstvo Svjetske trgovinske organizacije, koji su juče održani u Ženevi.

"Što se tiče pregovaračkog dijela ostalo je još da završimo razgovore sa Brazilom i Rusijom. Sa Brazilom smo 'na milimetar' do okončanja pregovora i ostalo je još da usaglasimo kvote na uvoz pilećeg mesa koje oni traže od nas. Što se tiče Rusije ostalo je još da dogovorimo detalje odluke u vezi sa kvalitetom tečnog goriva", kazao je Šarović.

On je podsjetio da je BiH u proteklih 19 godina, koliko traju pregovori o prijemu STO, usvojila više od 100 zakona i drugih dokumenata, te sklopila 13 sporazuma, kojima će biti dodati ugovori i sa Ukrajinom, Brazilom i Rusijom.

(Faktor.ba)