Sat duže rada spasava ugostitelje

BANJALUKA, PRIJEDOR - Radnici u ugostiteljstvu u Republici Srpskoj uputili su inicijativu nadležnim institucijama u Srpskoj o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za minimalno sat vremena.

Naime, sadašnje radno vrijeme ugostiteljskih objekata zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom korona je do 23 sata, a ugostitelji zahtijevaju da se radi sat duže, odnosno do 24 sata, jer kako kažu, to bi bio spas za njih, posebno u ljetnim mjesecima.

Goran Radaković, ugostitelj iz Prijedora, kaže da čekaju odgovore od nadležnih hoće li doći do dužeg radnog vremena.

"Dolaze topliji dani. Ljudi kasno izlaze u lokale zbog vrućine. Od 22 do 23 časa je teško bilo šta uraditi", ističe Radaković i dodaje da bi sigurno promet porastao u tih sat vremena.

Dalibor Šajić, predsjednik Udruženja poslodavaca ugostitelja i turizma Republike Srpske, ističe da bi im mnogo značilo kada bi se radno vrijeme povećalo za sat vremena, jer, kako kaže, u ljetnom periodu tek poslije 21 čas gosti izlaze u kafane i restorane.

"Nama je sat kao godina. Vjerujte. Više od 70 odsto dnevnog prometa većine ugostitelja je od devet naveče pa do kraja radnog vremena, restorana pogotovo. Sada je situacija takva da konobari bukvalno tjeraju goste iz kafane, i ako radno vrijeme i dalje ostane do 23 časa, bojim se da će mnogi ugostitelji morati smanjivati broj radnika, što nikome nije cilj", kazao je Šajić za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, svi radnici u ugostiteljstvu spremni su da poštuju sve zvanične preporuke u vezi sa preventivnim mjerama, te ističe da očekuju da im nadležni izađu u susret i produže radno vrijeme.

On dodaje da ugostitelji i privrednici iz oblasti turizma trenutno kao najveći problem upravo ističu radno vrijeme, ali i činjenicu da, posebno omladina, u pograničnim opštinama s Federacijom BiH samo pređe entitetsku liniju i ide u kafane i restorane u taj entitet, gdje je radno vrijeme duže.

Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma RS, kazao je za "Nezavisne" da su proteklih dana imali sastanak s Ministarstvom turizma i trgovine RS, gdje je glavna tema bila duže radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

"Rekli su da će razmatrati naše prijedloge. Nadam se da će nam izaći u susret, te dozvoliti da se rad u ugostiteljskim objetkima produži minimalno sat vremena", ističe Tatić. Dodaje da bi svim ugostiteljskim objektima mnogo značilo da se radno vrijeme produži, jer većina ugostitelja neće moći iz trenutnog poslovanja ispalaćivati plate i pokrivati ostale troškove koje imaju.

"Dužim radnim vremenom povećao bi se promet u ugostiteljstvu. Vlasnici objekata ne bi bili prinuđeni da daju otkaze radnicima", kazao je Tatić i dodao da rad lokala po sadašnjim mjerama samo vodi u propast.

Iako, kako ističe Tatić, sat vremena nije neka velika brojka, ali ljudima koje se bave ovim poslom je od velike važnosti, a posebno kada je ljetna sezona.

"Svima nam u ovoj situaciji svaka marka igra ulogu", zaključuje Tatić.