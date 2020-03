Satler pohvalio zaposlene u bh.kompanijama

SARAJEVO - Specijalni predstavnik Evropske Unije u BiH i šef Delegacije EU u BiH, ambasador Johan Satler pohvalio je rad zaposlenih u bh. kompanijajama tokom pandemije virusa korona.

"Naida i Amina su za mene bh. heroji dana, jer su nastavile raditi svoj posao kako bi pomogle svima nama. Rade u tri smjene kako bi obezbijedile osnovne medicinske potrepštine i dezinficijense za bolnice i građane. Ostanite kod kuće kako bi zaštitili i sebe i sve nas", napisao je Satler na svom Twitter nalogu, uz fotografiju dvije radnice bh. farmaceutske kompanije "Bosnalijek".

Satlerova objava dio je serije priča predstavljenih na društvenim mrežama pod motom "Dnevnik humanosti", odnosno #DiaryOfHumanity.

Naida and Amina are my #BiH heroes of the day - because they continue to work for all of us! They have been working three shifts to provide hospitals and citizens with essential medicines and disinfectants. Stay home to protect yourself and us.#DiaryOfHumanity pic.twitter.com/pj0zv0IpCI