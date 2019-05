Saznajemo: Gradnja mosta na Savi kod Gradiške na ljeto?

BANJALUKA - Radovi na mostu na Savi kod Gradiške bi trebalo da počnu tokom ljeta, saznaju "Nezavisne".

Kako su nam potvrdili u Ministarstvu saobraćaja i veza RS, nadležna komisija ocjenjuje ponude za gradnju ovog velikog infrastrukturnog projekta.

"Očekujemo da izvođač bude izabran u maju, nakon čega ide potpisivanje ugovora s izvođačem i očekujemo da ovog ljeta otpočnu radovi na izgradnji mosta. Rok za završetak projekta je, prema tenderskoj dokumentaciji, 30 mjeseci", naglasili su u ovom ministarstvu.

Igor Pejić, generalni sekretar Ministarstva transporta i komunikacija BiH, kaže da će početkom maja putovati u Zagreb da s hrvatskim kolegama vidi dokle se stiglo. Podsjetio je da je Komisija za izbor izvođača radova u decembru otvorila ponude i da je u toku ocjena ponuda.

"Sve nove informacije imat ćemo nakon što obavimo sastanke u Zagrebu", rekao je Pejić.

On nam je ranije rekao da će Hrvatska izgradnju svoje polovine mosta finansirati kreditom, dok je bh. strana novac obezbijedila ranije. Osim toga, EU će priložiti grant od 6,3 miliona evra za ovaj most. Ukupna cijena bi iznosila oko 30 miliona evra, a RS bi platila polovinu tog iznosa, s tim da Hrvatska mora da izdvoji još oko 70 miliona evra za pristupne saobraćajnice kojima bi se most povezao na autoput Zagreb - Beograd kod petlje Novska.

S istim pitanjem o informacijama u vezi s mostom obratili smo se i "Hrvatskim cestama" prije desetak dana, ali nam do zaključenja ovog broja nije stigao nikakav odgovor.

Sudeći po dostavljenim ponudama, najpovoljniju je dostavio konzorcijum "Integral" - "Đuro Đaković montaža" - "Zagreb montaža", koji da bi izgradili most traže 23.498.800,19 evra, dok je drugoplasirana ponuda "Heringa" i "Mostogradnje" daleko viša, i oni za ovaj projekat traže čak 41.538.317,67 evra, dok je trećeplasirana ponuda iznosila 46.208.403,01 evro i dostavio ju je konzorcijum kompanija ICM i "Maeg konstrucioni" iz Italije.

Pejić je ranije rekao da će BiH voditi računa da se ne ponovi situacija sa "Štrabagom" na mostu kod Svilaja, koji je tužio BiH za odštetu.

"Vodit ćemo računa o svakom zarezu i dobro ćemo pripremiti dokumentaciju", rekao je on.

Podsjećanja radi, priča o izgradnji mosta na Savi, dužine 463 metra, traje još od 2004. godine. Još ranije BiH je za ovaj projekat dobila grant EU u iznosu od 6,8 miliona evra, bez kojih je mogla ostati s obzirom na to da se godinama kasnilo s realizacijom ovog projekta.

PONUDE

- 23.498.800,19 evra "Integral" - "Đuro Đaković montaža" - "Zagreb montaža"

- 41.538.317,67 evra "Hering" - "Mostogradnja"

- 46.208.403,01 evro ICM - "Maeg konstrucioni"