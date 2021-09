Saznajte koje će nove tehnologije promijeniti svijet poslovanja

Do 2025. godine više od 50 milijardi uređaja biće povezano na internet, a do 2030. godine čak 10 odsto proizvodnje će biti zamijenjeno inovativnim aditivnim procesima poput 3D i 4D proizvodnje, procjene su jedne od vodećih svjetskih konsultantskih kompanija "McKinsey" iz Ciriha.

Prema riječima Ivana Ostojića, partnera u konsultantskoj kući "McKinsey" koji se nalazi na čelu inovativne prakse u ovoj konsultantskoj kući i jednog od predavača na predstojećoj digitalnoj konferenciji DDays koja će se održati u Tesliću 30. septembra i 1. oktobra, rukovodioci su ti koji prate tehnološki razvoj i koriste ga sve ranije i ranije u svom ciklusu usvajanja. On dodaje da mnogi od njih žele da shvate koje domene će tehnologija poremetiti, ali i vrijednosti koje tehnologija može da ponudi poslovanju.

Ostojić kaže da poslovni lideri moraju imati portfolio novih tehnologija koje će im pomoći da uvide one tehnologije koje mogu biti iskorištene da bi došli do konkurentske prednosti, ali i one tehnologije koje mogu predstavljati rizik za njihovo poslovanje.

Primjera radi, on smatra da će farmaceutske kompanije vrlo vjerovatno uložiti veće iznose svojih budžeta za istraživanje i razvoj u silicijum, što opet sugeriše da će se daleko više farmaceutskih istraživanja voditi koristeći kompjuterske modele, a neće se dešavati u laboratorijama. Tehnološki savjet predviđa da će se robotika, industirjski internet stvari (IIoT), digitalni blizanci te aditivna proizvodnja jednog dana kombinovati i pojednostaviti rutinske zadatke, poboljšati operativnu efikasnost te ubrzati vrijeme do pojavljivanja na samom tržištu.

Prema podacima McKinsey, do 2025. godine više od 50 milijardi uređaja biće povezano na IloT, generišući i do 79 zetabajta podataka godišnje. McKinsey smatra da će do 2030. godine čak 10 odsto proizvodnje biti zamijenjeno inovativnim aditivnim procesima poput 3D i 4D proizvodnje.

Eksplozija podataka je nešto što neminovno vodi ka bržim kompjuterima, dok skladištenje ostaje usko grlo - ali stvari će se promijeniti u najskorije vrijeme.

McKinsey takođe očekuje da će kvantni kompjuteri i blockchain ubrzo biti glavna tehnologija. Predviđa se da će do 2035. godine, vrijednost generisana aplikacijama kvantnog računarstva prevazići trilion dolara.

Prema predviđanju McKinsey čak 10 odsto globalnog GDP biće povezano sa blockchainom do 2027. godine.

Ostojić kaže da je sasvim očekivano da će se vještačka inteligencija i tzv. mašinsko učenje naći među tehnološkim trendovima za koje McKinsey vjeruje da će oblikovati tehnološku strategiju u mnogim industrijama. Oblast aplikacija podrazumjevaće upotrebu tehnologija poput procesuiranja prirodnog jezika, mašinski vid te govorna tehnologija za cikluse bržeg razvoja, a sve zarad poboljšanja uvida i smanjenja zadataka koji se ponavljaju.

Prema njegovim rječima sve se više podataka ubacuje u cloud, Ostojić smatra da će to dovesti do potrebe da se što brže razviju aplikacije koje će biti zasnovane na podacima, što neminovno vodi ka onome što u McKinsey-iju zovu "Software 2.0". Ovo podrazumijeva i tehnologije poput alata automatskog kodiranja. Kako bi se iskoristilo automatsko programiranje, McKinsey sugeriše da bi se za poslovanje trebali unaprijediti kapaciteti DataOps i MLOp.

Jedan od izazova koji je naširoko prepoznat pri testiranju novih tehnologija jeste veliki udio projekata koji nikada ne uspiju doći do same proizvodnje: Ljudi pokušavaju da ekstrapoliraju pilot (projekte).

On sugeriše da bi svi poslovi trebali da krenu od vrha ka dole, što je, kako on objašnjava "domenska transformacija". Primjera radi, transformacija kompletnog lanca snabdijevanja zavisi kako od tehnološke inicijative tako i od izvršenja poslovne transformacije da se riješi problem.

Članak preuzet sa www.computerweekly.com