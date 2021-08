Sindikalci Kreke spremaju bunu ako radnici ne budu vraćeni na posao

TUZLA - Sindikat Rudnika Kreka poslao je tužbeni zahtjev Opštinskom sudu Tuzla, u kojem traži da se van snage stavi Odluka o prekidu rada za radnike sve dok se ne završi mirovni proces.

Zbog sudske zabrane, podsjećamo, danas nije ni održan ranije najavljeni štrajk rudara Kreke.

Iz Sindikata je naglašeno i da nije ispoštovan sporazum iz maja ove godine između JP "Elektroprivreda BiH" i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH u kojem se navodi da će se zbrinjavanje viška radnika provoditi na socijalno prihvatljiv način. Grupa od 111 uposlenika već je poslana na čekanje na kojem će primati 60% plate.

"Nije ovdje problem mogućih 1.500 radnika viška u sedam rudnika u koncernu. To će se istopiti u narednih godinu i po. Nemate više ni neki značajan interes za rad u rudnicima u sastavu koncerna. Ovo je početak priče u kojoj vlast i 'Elektroprivreda' sve one propuste koje su učinili u proteklih deset godina u rudnicima žele prebaciti na teret radnicima i sindikatima", izjavio je Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara FBiH.

Rudari su danas htjeli u štrajk zbog odluke menadžmenta Kreke i "Elektroprivrede" o slanju kućama 30% radnika Kreke zbog privremenog zastoja u proizvodnju te pada prihoda. Sindikat se obratio sudu, a štrajk nije održan.

"Mi čekamo odluku suda. Ukoliko ona bude logična, a to je da se obustavi i odluka o prekidu, vrate se radnici na posao, a mi da završimo taj mirovni proces, to će biti u redu. Ukoliko ne bude, svih sedam rudnika u sastavu koncerna ide na proteste. E, to je Husinska buna, odgovorno tvrdim kao prvi čovjek ovog sindikata, znači svih sedam rudnika, svi rudari na jednom mjestu i da se jednom završi agonija oko rudnika", naglasio je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata rudara Kreke.

Među radnicima kojima je uručeno rješenje o prekidu rada je i Nedim Šljivić, inžinjer rudarstva i tehnički rukovodilac Radne jedinice bager - traka - odlagač na površinskom kopu Dubrave, gdje je došlo do privremenog zastoja u proizvodnji zbog dotrajale opreme.

Šljivić naglašava da je dnevno proizvođeno 2.750 tona uglja, odnosno četvrtina proizvodnje koncerna, ali to je sve zaboravljeno.

"Ovo je direktan udar na elektroenergetski sistem, pogotovo na Tuzlu, koja će ostati bez električne energije. Kako imam informaciju, na depou su minimalne količine uglja. Za dalje ne znam kako misle obezbijediti ugalj, ali sigurno su našli rješenje za to. Njima je bitno da se uništi rudnik, dovedu privatni lobiji i da vladaju rudnikom i državnim dobrom", tvrdi Šljivić te dodaje da je sa kolegama pisao direktoru, a spreman je i na tužbu.

Sa druge strane, u odluci Uprave Rudnika Kreka, koju potpisuju v.d. direktora Husein Trumić i prokurista "Elektroprivrede BiH" Adil Bašić, nije tačno definisano kada će se radnici vratiti na posao.

"Prekid rada iz člana 1. ove odluke će trajati dok bude trajao privremeni zastoj u proizvodnji i dok se ne steknu sigurni uslovi za normalan rad i ostvarivanje planske proizvodnje predviđene Planom poslovanja za 2021. godinu, o čemu odlučuje direktor Društva", stoji između ostalog u odluci.

S obzirom na to da se približava godišnjica najveće rudarske nesreće na ovim prostorima, odnosno, 26. avgust, kada je 1990. godine poginula čitava smjena, a preživio samo jedan rudar, iz Sindikata Kreke kazali su da neće zajednički obilježiti taj dan sa Upravom rudnika i "Elektroprivrede", već će to učiniti naknadno.

Zeničkim rudarima nije isplaćena plata

Sindikat Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica (ZD RMUZ) najavio je za 25. avgust organizaciju generalnog štrajka, a kao razlog su u svojoj obavijesti naveli nepoštovanje Kolektivnog ugovora, potvrdio je v.d. direktora tog preduzeća Isad Turalić. Rudnik, zbog blokade računa preduzeća od Gradske uprave grada Zenica, danas nije bio u mogućnosti isplatiti plaću za juli, a plaća se u tom preduzeću, napominje Turalić, isplaćuje do 15. u mjesecu.

"Nažalost, zbog blokade na iznos od 2,6 miliona KM nismo u mogućnosti isplatiti plaću za naših 1.105 radnika, jer mi nemamo novac da isplatimo taj iznos kako bi nam bio deblokiran račun. Pogotovo što imamo i milion KM blokada po drugim obavezama", kaže Turalić.