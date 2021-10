Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke, o poslovanju u pandemiji

Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke, govorio je o izazovima u poslovanju u vrijeme pandemije virusa korona, ali i o ciljevima i očekivanjima Banke za naredni period.

Koliko je sama pandemija uticala na rad Nove banke?

Pandemija je promijenila poslovanje svih. Neke je vratila par koraka unazad, neke pogurala naprijed. Mi se prilagođavamo pozicijama naših klijenata, dijelimo istu sudbinu.

Uticaj pandemije na bankarski sektor ćemo vidjeti tek nakon pandemije. One će nesumljivo uticati na rezultat poslovanja. Danas, klijenti koji su najviše pogođeni koriste mjere podrške koje su definisane odlukama Agencija za bankarstvo. Na žalost, one imaju svoj rok važnosti.

Sigurno ste već nebrojeno mnogo puta čuli da kriza prestavlja šansu, ali tako je, krize su neviđeni izazovi i tu nema mnogo prostora za tačne ili pogrešne odgovore. Mi smo se opredijelili da nastavimo sa poslovanjem, da budemo podrška našim klijentima, ali i klijentima drugih banaka koje su zastale sa kreditnim aktivostima. Smatrali smo da je u pandemiji potrebno biti partner i oslonac. To klijenti prepoznaju i to je osnov za nešto čime se ponosimo a to je da smo mi domaća banka.

Rezultat 2021. godine, bar za sada, je pokazao da je naša odluka i strategija bila ispravna. Treći kvartal smo završili sa 18 miliona KM neto dobiti, što samo pokazuje koliko smo dobri partneri i koliko pratimo potrebe naših klijenata. I koliko to oni svojim povjerenjem nagrađuju.

Kakva su Vaša očekivanja vezana za Novu banku i bankarski sektor Bosne i Hercegovine do kraja 2021. godine?

Smatram da se banke još uvijek susreću sa brojnim izazovima koji će usloviti prilagođavanje njihovih poslovnih modela, a sve u cilju opstanka i prosperiteta na tržištu. Sa jedne strane, tu su i dalje vidljive posljedice pandemije, a sa druge strane aktivne promjene regulatornog okvira u kom banke posluju.

Ove izazove prevaziće samo banke koje budu spremne da prihvate promjene i usklade svoje poslovne modele sa novim zahtjevima. Moramo računati na to da ono što nam se posljednjih godinu i više dešava ostaje kao naša nova realnost. Mjere koje još uvijek sprovodimo za saniranje negativnih ekonomskih posljedica imaju za cilj da ublaže prvi udar ekonomske krize u kratkom roku. Međutim, neophodno je gledati dugoročnije, jer će i banke i klijenti morati da se prilagode novoj ekonomskoj realnosti. Obzirom da će se negativni efekti osjećati tokom dužeg perioda, fokus svima mora biti na adaptaciji.

Nova banka već godinama unazad stabilno raste i njeguje filozofiju gdje svaku krizu i priliku treba shvatiti kao šansu i izazov, a ne kao kočnicu daljeg razvoja. Rasli smo i za vrijeme finansijske krize 2008-2010. godine, rasli smo i u periodu nakon što je kriza blago posustala, za vrijeme svih vlasničkih transformacija, te nema razloga da takvu praksu ne nastavimo i u godinama pred nama. Ono na šta smo posebno ponosni je da, uprkos svim okolnostima, štednja raste brže u odnosu na kredite i što je najbolji pokazatelj koliko nam klijenti vjeruju.

Cilj koji Nova banka ima za naredni period uključuje inovacije i kreativnost, koje su itekako moguće, a sada i prijeko potrebne, u bankarskom poslovanju.

Brigom o zaposlenima, dokazivanjem vrijednosti klijentima, pripremom za najgori ekonomski scenario i jačanjem osnovnih poslovnih aktivnosti, imamo najbolje šanse da izađemo iz krize jači i snažniji, sa zdravim, prepoznatljivim domaćim brendom. Zato moramo imati razumijevanja za klijente i njihove potrebe, te zajednicu u kojoj poslujemo. Mi u Novoj banci vjerujemo da će povjerenje, koje učvrstimo u ovim teškim vremenima, biće prepoznato i nagrađeno u godinama pred nama.

U kojem pravcu će se razvijati poslovanja Nove banke u narednom periodu?

Svjedoci smo da je pandemija virusa korona dodatno istakla činjenicu da je digitalizacija budućnost bankarstva. Nametnuti su nam brojni izazovi, ali istovremono to nam otvara novi prostor za inovacije bez kojih digitalna transformacija nije moguća.

Razvoj poslovanja Nove banke ide u pravcu sigurnijeg, lakšeg i jeftinijeg poslovanja, kako za klijente, tako i za Banku. Promjene koje nam dolaze donose bolje korisničko iskustvo za klijente, posebno zbog brzine rješavanja njihovih potreba. Zbog toga ubrzano radimo na nekim novim digitalnim rješenjima i dodatnim funkcionalnostima postojećih. Radimo na uvođenju digitalne filijale, kako bi klijentima olakšali, ubrzali i pojednostavili rad sa bankom. Razvijanje novih usluga digitalnog bankarstva klijentima će donijeti brojne prednosti, jer će uz značajne uštede biti u mogućnosti da samostalno obavljaju sve tipove transakcija u vrijeme kada to njima odgovara, a to će, takođe, smanjiti i rizike koje prati korištenje gotovog novca.

Jedan dio klijenata koji ne želi da dolazi u banku, imaće priliku da sve radi sa Novom bankom iz svog doma. Danas može da koristi mobilnu aplikaciju Smart Nova, a naš cilj je da će klijenti moći ostvariti sve proizvode putem više različitih kanala. Digitalizacija bankarskog poslovanja nije budućnost. Ona je sadašnjost.

Šta biste posebno istakli kao kvalitet Nove banke?

Iako digitalizujemo svoje poslovanje ne zaboravljamo najvažniji resurs, a to su svakako naši zaposleni. Želimo da budemo sredina u kojoj će se kolege poštovati i uvažavati, u kojoj ćemo jedni drugim pomagati.

Misija nas u Novoj banci je da jedni drugima uljepšamo svaki dan, svaki sat i minut koje provodimo zajedno. Svjesni smo da život prolazi i kad smo na poslu. Živimo ga tako da nam ostane u lijepom sjećanju. Samo tako znači da je vrijedilo.

Rezultat Banke kojim se možemo ponositi, nije cilj, on je posljedica, zadovoljstva naših zaposlenih. Mi slušamo klijente, radimo da zadovoljimo njihove potrebe ali isto tako vodimo računa da se radeći zajedno, dobro osjećamo. To nam je jako važno.