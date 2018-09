Sirovina kasni, proizvodnja pod upitnikom

BIHAĆ - Drvoprerađivači s područja Unsko-sanskog kantona ogorčeni su zbog kašnjenja u isporuci drvnih sortimenata i poručuju kako će, ukoliko se nastavi takva politika preduzeća "Unsko-sanske šume", biti primorani da obustave proizvodnju.

Iz udruženja koje ih okuplja poručuju kako se ovo preduzeće u prvih osam mjeseci ove godine nije držalo zaključenih ugovora i da je količina isporučene sirovine mnogo manja od dogovorene.

"Niti u jednom kvartalu nisu ispoštovali ugovorenu dinamiku. Ne možemo prihvatiti njihova obrazloženja kako je to zbog navodnih loših vremenskih prilika dijelom godine, jer se sve to moglo nadoknaditi. Mi smo dovedeni u situaciju da ne možemo ispuniti svoje ugovorne obaveze prema komitentima i naši poslovi i reputacija dovedeni su u pitanje", kaže drvoprerađivač Refik Huseinbašić.

Prema riječima Muhameda Alijagića, vlasnika firme za finalnu obradu drveta, "Unsko-sanske šume" iz godine u godinu smanjuju količine drvnih sortimenata koje isporučuju.

"Nekad sam dobijao 15.000 kubika drveta, a potom su mi tu količinu smanjili na 4.800 kubika, koliko je trebalo da dobijem u ovoj godini. Međutim, ni to nisu ispoštovali i duguju mi još 1.160 kubika sirovine. Kažu da nema ko da siječe šumu. Pa kako ja to da objasnim svom partneru u Evropskoj uniji, on očekuje da mu uredno i na vrijeme isporučim ono što smo dogovorili", kaže Alijagić.

Dodaje kako će, ukoliko se nešto ne promijeni, biti prinuđen da tokom zime otpusti jedan broj radnika, a slične mjere najavljuju i ostali drvoprerađivači.

U "Unsko-sanskim šumama" kažu kako je do problema u isporuci drvne sirovine došlo zbog vremenskih prilika, te da su najveća kašnjenja zabilježena tokom jula, koji je bio kišovit, i kada je eksploatacija bila značajno umanjena. Također, navode i manjak radne snage koja obavlja sječu drveta u šumama i druge probleme.

"U svakom slučaju, mi smo poduzeli određene mjere kako bismo sustigli zaostatke u proizvodnji i omogućili isporuku drvnih sortimenata i ogrevnog drveta našim kupcima", kaže Haris Mešić, direktor ove firme.

Inače, pored nedostatka drvnih sortimenata za preradu, ove godine na području USK posebno je izražena nestašica drveta za ogrev koje na tržištu posljednjih mjeseci dostiže astronomske cijene.