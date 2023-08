Sistem za ulazak u EU ponovo bi mogao biti odgođen

BRISEL, VARŠAVA - Novi evropski sistem za registraciju putnika koji ulaze u šengensku zonu ETIAS, bez kojeg državljani trećih zemalja neće moći ući u EU, a koji će samim time važiti i za državljane BiH, mogao bi ponovo biti odgođen.

Radi se o online formularu koji bi svaki putnik koji želi da uđe u EU trebalo da popuni prije početka putovanja, a prije nekoliko dana smo, pozivajući se na zvanične informacije na stranicama evropskih institucija, objavili da bi on trebalo da počne s primjenom početkom 2024. godine. međutim, zvanične informacije i dalje nema.

Obratili smo se i Komesarijatu za unutrašnje poslove i migracije Evropske komisije radi razjašnjenja, ali nam nisu odgovorili.

U međuvremenu smo saznali da je u EU pokrenuta debata o potrebi da se odgodi primjena Ulazno/izlaznog sistema EES, a koji je direktno vezan za ETIAS.

Naime, EES je novi sistem koji će registrovati podatke putnika koji nisu državljani EU, a ulaze na područje šengena. S obzirom na to da je planirano da ovaj sistem bude korišten zajedno s ETIAS-om, ako dođe do odgađanja jednog, moraće biti odgođen i drugi, posebno jer je na stranici evropskih institucija pojašnjeno da će EES svakako biti pokrenut prvi, a ETIAS tek nekoliko mjeseci kasnije.

Inače, još mnogo toga nije jasno u vezi s novim sistemom, a njegova primjena je važna s obzirom na to da će državljanima BiH biti potreban da bi mogli ući u zonu šengena.

Jedna od nejasnoća je kada će ETIAS početi s punom primjenom, s obzirom na to da je najavljeno da će prvih šest mjeseci nakon lansiranja sistem raditi samo informativno, a da će u narednih šest mjeseci nakon lansiranja sistem koristiti samo oni koji su u prvih šest mjeseci već bili u EU i upoznati su na graničnim prelazima o njegovim karakteristikama.

Ono što nam je rečeno je da se odgađanje EES-a spominje jer Francuska strahuje da bi zbog Olimpijskih igara u ljeto naredne godine moglo dođi do ogromnih gužvi na graničnim prelazima ako u to vrijeme počne primjena sistema.

Olimpijske igre bi trebalo da počnu 26. jula te da traju do 11. avgusta naredne godine. Francuske vlasti su zabrinute da bi gužve koje bi sistem mogao da stvori imale suprotan efekat u javnosti od onoga kako su EES i ETIAS predstavljeni: kao sistemi koji će ne samo poboljšati bezbjednost EU, nego i ubrzati prolazak ljudi preko granica.

Naime, EES bi trebalo da pošalje u prošlost pečatiranje pasoša jer bi ljudi prilikom dolaska na granicu dali svoje biometrijske podatke koji bi služili kao sistem evidentiranja ulazaka i izlazaka i broja provedenih dana u šengenskoj zoni.

Jedina informacija koju smo o ovome uspjeli naći na internetu je članak sajta schengenvisa.info, koji piše da je zasad jedina provjerena informacija da Agencija za digitalizaciju EU, koja će biti zadužena za implementaciju sistema i čuvanje servera, još nema datum kada bi sistem trebalo da počne s primjenom. Iz toga se može zaključiti da EU još nema odluku hoće li sistem početi primjenjivati 2024. godine.

Podsjećanja radi, kao što smo već pisali, svaki građanin BiH će prilikom ulaska u EU morati da popuni online formular koji će koštati sedam evra i važiti tri godine ili do isteka važećeg pasoša. Prilikom popunjavanja online formulara putnici će morati priložiti ime i prezime, mjesto i datum rođenja, pružiti podatke o pasošu, adresi prebivališta, e-mailu, broju telefona i slične lične podatke. Građani će takođe morati da se izjasne da li su putovali u ratna područja i da li su zabilježeni u krivičnoj evidenciji.

U 99 odsto slučajeva potvrda o odobrenju putovanja u EU će stići mailom u roku od nekoliko minuta, dok će u manjem broju slučajeva možda biti potrebno nekoliko dana, a u izuzetno malom broju slučajeva do mjesec dana.

Sistem je prvi put najavljen 2016. godine, a najavljena primjena trebalo je da počne 2021. Međutim, došlo je do nekoliko tehničkih odgađanja, prvo do početka 2022. godine, a onda do početka 2023, da bi posljednja informacija bila početak naredne godine.