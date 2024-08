Situacija u RMU Zenica sve teža: Rudari na ivici fizičkog sukoba

ZENICA - Rudnik mrkog uglja (RMU) Zenica, jedan od rudarskih simbola BiH, preživljava svoje najteže dane, a bezizlazna situacija, kako stvari stoje, završiće se najneslavnije moguće, stavljanjem katanca na vrata.

Od 611 radnika, koliko ih se vodi kao zaposleno u RMU, aktivno je samo njih oko 200, i oni su raspoređeni u dva pogonska objekta, tačnije jami Raspotočje i Staroj jami, gdje takođe ne postoji proizvodnja, već isključivo rade na poslovima održavanja jamskih prostorija, kako ne bi došlo do ugrožavanja samih jama. To su, kako su za "Nezavisne novine" pojasnili iz Sindikata pogona Raspotočje, dijelovi rudnika koji moraju raditi bez obzira na to kakva je situacija u ostalim pogonima. Ali, niko od njih, uprkos tome što svakodnevno dolazi na posao, nema nikakva primanja, jer rudnik ne funkcioniše, odnosno ne ostvaruju normu za rad, a samim tim niti ikakve prihode.

Preostalih 400 radnika ne radi već mjesecima. Oni su poslati kući na privremeni prekid rada do donošenje konačne odluke o statusu RMU Zenica, ali za razliku od kolega koji i dalje održavaju dvije jame, oni primaju mjesečnu naknadu u iznosu od 619 KM, što je minimalac u Federaciji BiH.

Ono što je zajedničko svima jeste da od aprila ove godine nisu primili nijednu platu, tačnije duguju im se tri mjesečne zarade i tri topla obroka.

Dok se problemi rudara samo gomilaju, situacija prijeti da čak pređe u potpunu eskalaciju, svjedoči za "Nezavisne" Nedžad Duraković, predsjednik Sindikata pogona Raspotočje. Kaže da se u posljednjih nekoliko dana ispred rudnika okupljaju radnici koji su poslati kućama, ali i oni koji rade za džabe.

"Radnici se danima skupljaju, slušaju informacije - biće sutra, biće prekosutra. Međutim, u utorak je čak maltene došlo do eskalacije, do fizičkog obračuna između pojedinih radnika, jer jednostavno nema plate. Možete li zamisliti kako je tim ljudima, pogotovo sada kada su ovakvi troškovi života. Većina rudara je opterećena i kreditnim zaduženjima, većini su blokirane kartice, jer imaju takva zaduženja koja ne mogu ispratiti. Ono što privatno zarade i što uplate na te kartice nije dovoljno. Ljudi jednostavno nemaju novca", pojašnjava Duraković.

Čekajući na isplatu dugovanja, rudari ne dobijaju zvanične informacije o svojoj sudbini. One koje su saznali nezvaničnim putem govore da RMU Zenica slijedi postepeno zatvaranje, a čuli su i koji su planovi nadležnih za 600 radnika.

"Znamo da je upućen, da li prijedlog ili nacrt zakona o zatvaranju RMU Zenica na usvajanje Parlamentu i Vladi FBiH. U ovom trenutku ne znamo dokle je to došlo, ali imamo informaciju koja kaže da će 300-350 radnika biti penzionisano, jedan dio radnika će biti upućen u Kakanj ili Bilu, gdje će nastaviti svoj radni odnos. Čuli smo da oko 100-150 radnika neće potpadati pod penzionisanje niti prelazak u drugi rudnik, nego će uz otpremnine biti upućeni na biro", kazao je Duraković.

Sindikalci dodaju da nisu zadovoljni načinom na koji se planira ugasiti proizvodnja u RMU Zenica, a komentarišući informacije gdje će radnici dalje, dodaju da se ranije morao napraviti plan za socijalno zbrinjavanje ljudi, što sada nije ni blizu.

"Jer mi sada dolazimo na posao, a nemamo platu", kazao je Duraković.

Iz Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH krivca za stanje u RMU Zenica našli su u prethodnim upravama preduzeća. Tvrde da su dozvolili da RMU dođe u minus od 280 miliona KM, da su se dugovi nastavili gomilati. Vedran Lakić, aktuelni ministar, kazao je nedavno da svaki dodatni mjesec stvara nove troškove, jer samo na plate radnika u rudniku koji ne radi mjesečno odlazi oko milion KM.

Na koje tačno plate misli Lakić, jer radnicima nisu isplaćene prethodne tri, Lakić nije pojasnio, ali je poručio da će se pobrinuti za svih 611 zaposlenih.

"Bilo kroz penzionisanje, prekvalifikaciju, prelazak u druge rudnike i slično", poručio je tada, dodajući da bi održavanje postojećeg stanja u RMU moglo ugroziti stabilnost Javnog preduzeća "Elektroprivreda BiH" i energetskog sektora FBiH.

Prebacivanje krivice na upravu RMU Zenica od strane ministra, za Almira Bečarevića, stručnjaka za energetiku, samo je začarani krug u kojem niko ne želi da prizna da je pogriješio, a svi su znali da slijede problemi.

"Ulazi se nespremno u ove procese, traže se ad hoc rješenja. Umjesto da se priprema teren za buduća dešavanja, sve se gura pod tepih, pa će kad dođu problemi, onda da neko rješava problem radnika, plata, svega", ističe Bečarević za "Nezavisne".

A ono što slijedi u narednom periodu, dodatan je problem za energetiku u BiH, dodaje ovaj stručnjak. Radi se naime o procesu dekarbonizacije, odnosno tome da je BiH potpisala sporazum kojim se predviđa da će od 2027. godine početi da gasi jedan po jedan blok termoelektrana na ugalj.

"Zato smatram da je u ovom začaranom krugu besmisleno reći ko je kriv, imaju istražni organi, oni bi trebalo da utvrde šta se desilo. Ali čini se da ni njih ne interesuje ko je kriv, a rudnik će doživjeti sudbinu da se zatvori i da ode u zaborav. A mislim da je to i budućnost i drugih rudnika", zaključio je Bečarević.

