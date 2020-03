Sječa i izvoz trupaca u blokadi zbog virusa korona

SARAJEVO - Industrija šumarstva i drvoprerađivačka industrija u BiH rade sa pola kapaciteta zbog situacije sa virusom korona.

Kako ističu predstavnici entitetskih privrednih komora, ali i firmi koje se bave sječom i izvozom trupaca te nabavkom repromaterijala za finalne proizvode od drveta, sve je usporeno zbog pandemije koja vlada u svijetu, ali i zbog posebnih uslova pod kojima rade ljudi u šumarstvu i drvnoj industriji u BiH.

U kompanijama iz ovog sektora kažu da ima još nešto repromaterijala kada je u pitanju bukva, ali što se tiče četinara potpuni je zastoj.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, zastoji u ovom sektoru dobrano su se osjetili već u prva dva mjeseca ove godine. Tako je, zaključno sa februarom ove godine, izvoz drvnog asortimana bio vrijedan 100.298.448 KM, a uvoz 44.331.293 KM, dok je za isti period prošle godine izvoz bio u vrijednosti od 263.083.471 KM, a uvoz 314.471.123 KM.

Lazo Šinik, sekretar Grupacije šumarstva i drvne industrije pri Privrednoj komori Republike Srpske, za "Nezavisne" kaže da oni koji su obezbijeđeni materijalom nastavljaju rad.

"Sve je otežano, ali oni rade. Još postoji mogućnost otprema sa kupcima s kojima određene firme održavaju kontakte, prije svega tu mislim na Austriju i Njemačku. Međutim, najnovije informacije govore da se i tamo situacija mijenja, s obzirom na to da ne radi maloprodaja, pa onda veletrgovine koje nabavljaju robu preko centralnih skladišta sada zaustavljaju robu", kaže Šinik.

Kaže da bi dobro bilo da veleprodaja radi pa makar i za zalihe, jer bi tako, kad počne veća proizvodnja i izvoz, imali bolji start.

"Sve to, naravno, pod uslovom da imamo određenu podršku od strane organa entitetskih vlada, jer teško je zbog nelikvidnosti sada premostiti ovaj period, a ne raditi. I na kraju krajeva, zbog ideje da se pokuša sačuvati što više radnika, jer će ti radnici trebati sutra, tako da i poslodavci, a i privrednici razmišljaju samo o tome kako da se to na najbolji način zajednički prevaziđe", objašnjava Šinik.

Dodaje kako je u Italiji u prethodnih desetak dana moglo da se nabavi nešto sirovine.

"Moramo biti realni, mi smo okrenuti ka EU, i kako bude Italiji, Njemačkoj, Austriji, plus ovom eks-Yu prostoru, tako će biti i nama. Ohrabrujuće je to što ide roba prema Hrvatskoj i iz Hrvatske, jeste da je otežano, ali ide, i to je potencijalni prihod koji se očekuje", kaže Šinik.

Dodaje da su svjesni da će biti globalne recesije, ali se nadaju da će s ljepšim vremenom u maju epidemija jenjavati, pa da će drugi kvartal biti dobar i da će ublažiti posljedice.

Tvrdi da će u težem položaju biti proizvođači finalnih proizvoda, jer će jedno vrijeme poslije krize biti manje potražnje za tim proizvodima.

"Zato je važno da vlade i poslovne banke imaju razumijevanja", ističe Šinik.

Vildan Hajić, predsjednik Grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore FBiH, ističe za "Nezavisne" da je situacija vrlo teška i neizvjesna.

U stalnoj je komunikaciji sa predstavnicima drvne industrije i šumarstva, a budući da je on i generalni direktor preduzeća "Šume Srednjobosanskog kantona", ističe da segment šumarstva još od decembra osjeti da se nešto dešava na tržištu, ali da u to vrijeme niko ova dešavanja nije povezivao sa virusom korona.

"Došlo je gotovo do potpune blokade kada su u pitanju trupci četinara. Zainteresiranost za te sortimente u ovom momentu je možda nekih 10 posto i to su kupci koji još uzimaju, nadaju se i nešto vrlo sitno pošalju prema izvozu, ili imaju neko domaće tržište", rekao je Hajić i dodao da su ti proizvođači došli do zida.

Niti, kaže, mogu davati više robu, niti ima potražnje za njom.

"Moram priznati da u razgovoru sa prerađivačima nemam informacija da bi proizvodnja mogla krenuti ozbiljnijim tempom. Sa druge strane, kada su u pitanju lisičari, konkretno drvni sortimenti bukve, tu još imamo određenu potražnju od pojedinih kupaca. Mogu reći da je tu procenat potražnje nešto veći, nekih 40 posto", kazao je Hajić.

Ističe da je to dobro, jer od toga nakon obrade ostaje ogrevno drvo, a da firme imaju određene dogovorene isporuke ogrevnog drveta prema penzionerima, udruženjima te da u tom dijelu nema problema.

Hajić je rekao i da su nekim drvoprerađivačima omogućili određenu amortizaciju kroz robu koju su uzeli, a nisu još platili, dodavši da ne zna kad će uopšte biti u mogućnosti da je plate.

Šta se desilo u "Standardu”?

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, kazao nam je juče da je i do njega stigla informacija da su, navodno, zaposleni u kompaniji "Standard" iz Ilijaša, koja se bavi proizvodnjom namještaja, dobili otkaze, ali da to još nije definitivno provjerio.

"Prije će biti da onima na ugovoru jednostavno nisu produženi ugovori, a da su ostali poslani na odmor", rekao je Jašarspahić.

Juče se iz ove kompanije niko nije javljao na telefon, a bio je i neradni dan.

Federalni mediji tvrde da je "samo u jednom danu u jednoj firmi podijeljeno 500 otkaza".