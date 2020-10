Skijaše čekaju dobre staze i pojačane mjere

SARAJEVO, BANJALUKA - Na nekim planinama u BiH su već pale prve pahulje, a iako do početka zimske skijaške sezone ima još vremena, iz skijaških centara ističu da se već uveliko spremaju, te da se uprkos pandemiji nadaju većem broju skijaša i gostiju.

Dejan Ljevnaić, direktor OC "Jahorina", potvrdio je da se intenzivno pripremaju za nadolazeću sezonu, te da su se pobrinuli da skijaši uživaju na najbolje pripremljenim stazama.

"Sve ski-staze smo već u ranijem periodu proširili, ublažili, prilagodili smo nagibe i uradili drenažu. Siguran sam da ćemo ove godine imati najbolje skijanje na Jahorini", kazao je Ljevnaić za "Nezavisne".

Dodaje je da pored osvijetljene kompletne staze Poljice na raspolaganju će biti još jedna osvijetljena staza za noćno skijanje, ali i proširen Olimpijski bar na vrhu planine.

"Noviteti su i povećan broj prodajnih mjesta, uređeniji ski-vrtići i poligoni za početnike sa dodatnim pokretnim trakama, potom osvijetljena šetačka staza koja vodi do vrha planine, ali tu su i nove kategorije ski-karata sa uključenim i noćnim skijanjem. Ljubitelji noćnog skijanja će ove zime na raspolaganju imati četiri kilometra staza osvijetljenih po FIS standardima", ističe Ljevnaić.

Istakao je da vlada veliko interesovanje za ski-karte i zimovanje na Jahorini, a kako kaže, potpisali su i ugovore s najvećim agencijama 'Ski-Fun' i 'Ski-Bus', koje će u organizovanim grupama dovoditi veliki broj gostiju na Jahorinu.

Naglašava da OC "Jahorina" radi sve kako bi usljed novonastale situacije izazvane virusom korona mjere bezbjednosti podigli na najveći mogući nivo.

"Da bismo smanjili međuljudske kontakte, umanjili i automatizovali proces i kanale prodaje, već sada savjetujemo korištenje sistema elektronskog plaćanja i online kupovine karata. Pored poznatog 'Hospitality is part of skiing' i 'Jahorina cares' je slogan koji ćemo koristiti ove zime i time potvrđujemo apsolutnu posvećenost osiguranju da skijanje bude moguće pod najbezbjednijim uslovima", ističe on.

Prema njegovim riječima, "korona garancije" dobiće svi gosti, ukoliko dođe do zatvaranja granica ili se osoba razboli, biće moguć povrat uplaćenog iznosa.

Dodaje da očekuju dobru posjećenost i veliki broj skijaša na Jahorini.

Kako kaže, u toku ljetne sezone na Jahorini je iskorišteno preko 400 turističkih vaučera Vlade RS.

"Smatram da treba zadržati ovu praksu i u toku zimske sezone, s tim što smo mi svakako zainteresovani da u okviru vaučera uvrstimo i ponudu koju Olimpijski centar ima - naše zimske sadržaje, kako bismo gostima sa smještajem mogli ponuditi i potpun paket usluga. To bi sigurno stimulisalo građane da odmor provedu na Jahorini i da novac troše u našoj zemlji", naveo je Ljevnaić.

Za nadolazeću zimsku sezonu se spremaju i u skijalištu "Ski Vlašić", a i kako bi odgovorili novoj situaciji.

"Spremamo i posebne mjere zbog kovida-19, a teško je predvidjeti šta će biti i šta nas čeka. Što se tiče Vlašića, mi već tradicionalno imamo 'Šankanje', nakon toga kreće skijanje i sezona", kazala je Aida Džamigović iz ovog skijališta.

Prema njenim riječima, ovo skijalište će sigurno imati i popuste ove zime.

"Nastojaćemo da budemo povoljni te da gostima ponudimo što više sadržaja i nadamo se će naše skijalište ove godine posjetiti veliki broj naših, domaćih turista, jer cilj nam je ove godine da opstanemo pored jako teške situacije koja je zadesila ove godine turizam", kazala je Džamigovićeva za "Nezavisne".

Dragan Romčević, direktor Nacionalnog parka "Kozara", kazao je za "Nezavisne" da će ovogodišnja zimska sezona svakako zavisiti najviše od snijega.

"Ako bude dovoljno snijega, mi ne očekujemo manji broj posjetilaca", kazao je Romčević i naglasio da, što se tiče poštovanja mjera zbog sprečavanja širenja virusa korona, sigurno je da je skijanje jedan od najbezbjednijih sportova.

Zvonko Bagarić, direktor "Adria Ski Kupresa" na Kupresu, ističe da je kod njih već pao snijeg, te da se oni za sezonu pripremaju kao da nema pandemije.

"Mi tehničke poslove privodimo kraju i nadamo se da će skijališta moći raditi normalno, a tako se i pripremamo", kazao je Bagarić za "Nezavisne".

Inače, osim na Kupresu, snijeg je već pao i na Romaniji, u Istočnom Drvaru i još nekim područjima.