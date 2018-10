Škrebić: Prioritet izmjene Zakona o porezu na dobit

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić rekao je da je prioritet da se do kraja 2019. godine pripreme izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, po kojima bi investiranje bilo oslobođeno poreza što bi za poslodavce bila stimulativa injekcija.

"Ako poslodavac investira dobit, on će imati veće prihode, samim tim i veće obaveze prema državi", rekao je Štrebić.

On je istakao da je povećanje neoporezivog dijela plate značajna mjera koja je realizovana iz memoranduma o zajedničkim politikama Vlade Republike Srpske i poslodavaca.

Škrebić je naveo da je realizovano 75 odsto mjera iz memoranduma, te dodao se ide na sukcesivno smanjenje poreza i doprinosa da bi do 2020. godine bili svedeni na 52 odsto na neto platu, što je nivo kakav je bio prije izbijanja svjetske ekonomske krize.

"Ove godine smo povećali neoporezivi dio plate sa 200 na 500 KM, što je omogućilo da primanja radnicima, uz iste troškove poslodavcu, bude povećana za tridesetak KM", rekao je Škrebić za "Euroblic".

On je rekao da je od poslodavaca, koji imaju mogućnost, zatraženo da povećanje plata bude nešto veće.

"To jeste malo, ali je na godišnjem nivou riječ o 360 KM, što je dovoljno za zimnicu ili ogrev. U ovako teškoj situaciji bitan je kakav-takav pomak", naglasio je on.

Škrebić kaže i da je Fond zdravstvenog osiguranja Srpske izmirio sve zaostale obaveze za refundaciju bolovanja dužih od 30 dana, a da je riječ o devet miliona KM.

"Predviđeno je i da Fond dječje zaštite poslodavcima u ovoj godini po osnovu naknada za trudničko bolovanje vraća 20 odsto bruto iznosa. Do kraja godine povrat bi trebalo da bude povećan sa 20 na 50 odsto, dok bi do kraja 2019. godine kompletna naknada bolovanja za trudnice išla na teret pomenutog fonda", rekao je on.

Škrebić smatra da se odlazak radnika iz Srpske može smanjiti ukoliko Srpska bude koristila prirodna bogatstva. On smatra da je tu, prije svega, šumsko bogstatvo, te energetski sektor, koji, kako kaže, može da podigne standard ljudi i doprinese napretku društva u cjelini.

Govoreći o privlačenju stranih inveticija, Škrebić je naglasio da smanjenje oporezivanja rada mora da bude čvrsta politička odluka, te da bi poslodavci tako mogli da šire proizvodnju i iz nje obezbjeđuju koliko-toliko dobre plate.