Skuplja struja okidač za poskupljenje proizvoda

BANJALUKA - Cijene električne energije za privredu u Srpskoj od 1. januara naredne godine porašće od 15 do 20 odsto, do kraja 2022. godine od povećanja će biti pošteđeni privrednici koji su potpisali dvogodišnji ugovor sa "Elektroprivredom RS", a ovo povećanje će neminovno dovesti i do rasta cijena krajnjih proizvoda.

Do skoka cijena struje došlo je na svjetskom i evropskom tržištu, a u većini zemalja EU veleprodajna cijena električne energije na berzi premašila je 400 evra po kilovat-času. Tako je cijena isporuka struje u Francuskoj skočila na 442 evra po kilovat-času, u Njemačkoj do 431 evra, a u baltičkim državama do 413 evra.

Da povećanje cijena ovog energenta neće preskočiti ni Republiku Srpsku, potvrđeno je za "Nezavisne novine", a za danas je najavljen i sastanak predstavnika Privredne komore RS, Ministarstva energetike RS, Unije udruženja poslodavaca RS i "Elektroprivrede RS" s premijerom RS Radovanom Viškovićem, na kojem će riječi biti upravo o poskupljenju električne energije za privredne subjekte.

U "Elektroprivredi RS" (ERS) su saopštili da će cijene struje za privredu uprkos poskupljenju i dalje biti najniže u regionu, te da će i ubuduće biti i do pet puta niža za potrošače iz ove kategorije u odnosu na berzanske cijene.

"Berzanske cijene električne energije trenutno iznose oko 250 evra po megavat-času i, u odnosu na njih, ERS svojim kupcima nudi popuste od 52 do 82 odsto, s tim što bolnice, vodovodi i javna rasvjeta imaju povlašten položaj u odnosu na sve ostale kategorije kupaca koji se snabdijevaju po tržišnim uslovima i za njih će cijene struje biti čak pet puta niže od tržišnih", istakli su u ERS.

U ovom preduzeću su najavili da će i cijene struje za poljoprivredne potrošače biti povoljne, odnosno četiri puta niže od tržišnih.

Naveli su da će javne ustanove u narednom periodu plaćati električnu energiju tri i po puta jeftiniju od berzanske, a trgovine, sektor rudarstva, građevine i saobraćaja ostvarivaće popuste od čak 65,6 odsto.

"Želimo da naglasimo da za kupce koji su ugovore o snabdijevanju sa ERS potpisali na dvije godine u novembru 2020. godine cijene električne energije ostaju iste i u 2022. godini", kazali su u ERS.

Dodali su da je za ostale potrošače iz kategorije privrede u toku potpisivanje novih ugovora o tržišnom snabdijevanju.

"Zbog stalnih turbulencija i drastičnog skoka cijena na slobodnom tržištu, ERS će svojim potrošačima obezbijediti ugovore do kraja 2022. godine", rekli su u ERS.

Istakli su da se pomjeranje cijena električne energije za privredu vrši postepeno i kontinuirano u skladu s ranije usaglašenom dinamikom.

Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao Pero Ćorić, direktor Privredne komore RS, pregovori o poskupljenju električne energije se intenzivno vode od prošle godine, a potpisan je i memorandum koji podrazumijeva kretanje cijena električne energije.

"Prošle godine se nije znalo da će doći do ovakvog naglog skoka cijena struje na berzama. Mi smo tada razgovarali o dvije varijante, jedna je da privredni subjekti sklope ugovor sa ERS na jednu godinu, a druga da sklope ugovor na dvije godine. Sada dobijamo informacije da će onima koji su potpisali ugovor na dvije godine cijene ostati iste i iznosiće 40 evra po megavat-satu, što je za te privredne subjekte izuzetno povoljno", rekao je Ćorić, dodajući da oni koji su potpisali jednogodišnji ugovor plaćaju za 1,50 evra veću cijenu struje.

Istakao je da se onda desio skok cijena na berzi, te da su se mjesecima vodili pregovori sa ERS o rastu cijena struje.

"Nismo se mogli dogovoriti jer su zahtjevi 'Elektroprivrede RS" bili izuzetno visoki, bazirani na cijeni 50 odsto nižoj od one koja je na berzi, ali je to i dalje visoka cijena od oko 65 evra. Mi smo insistirali na nekom realnom povećanju kojim bismo u obzir uzeli inflaciju koja se desila i da uzmemo u okvir i cijenu rada. Naš je stav, kojeg se i sada držimo, da se to sve uklopi u nekih 10 odsto rasta", kazao je Ćorić, dodajući da su svjesni da do rasta cijene električne energije mora doći, ali da to mora biti u realnim okvirima, jer je privreda već pod pritiskom zbog povećanja cijena repromaterijala i povećanja plata.

Ćorić je naveo da je izvjesno da će doći i do rasta cijena krajnjih proizvoda jer, kako ističe, sve mora ući u kalkulaciju kada je riječ o cijenama proizvoda.

"Tamo gdje su cijene s ino-partnerima odavno dogovorene, mislim da je o cijeni električne energije trebalo razgovarati ranije, da bi te cijene ušle u kalkulacije i pregovore, jer ti privredni subjekti, koji su značajni potrošači električne energije, vjerovatno će biti u određenim problemima, jer će imati manje efekte od svog rada", rekao je Ćorić, dodajući da će oni privredni subjekti koji rade u oblastima gdje se rast cijena lakše može pretočiti u rast cijena proizvoda to morati uraditi.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kazao je da će se nakon današnjeg sastanka znati tačno kolike će cijene struje biti za privredu.

"Ono što znamo zasad je da će ta cijena biti značajno niža nego što je u drugim zemljama, što će biti neki vid podrške države poslodavcima", rekao je Trivić, dodajući da se očekuje da ta cijena koja je bila oko 40 evra bude oko 50 ili 60 evra za industriju.

"To je onda povećanje za oko 15 do 20 odsto, a u poređenju sa situacijom u svijetu, onda to dođe kao poklon ERS, s obzirom na to da su sada izvozne cijene od 180 do 240 evra po megavat-času", kazao je Trivić.

Istakao je da će ovaj rast cijena jednim manjim dijelom dovesti i do rasta cijena proizvoda, ali da ne očekuje značajno povećanje.

Istakao je da će privredni subjekti koji su potpisali dvogodišnji ugovor izbjeći povećanje cijena struje do kraja 2022. godine, ali da će već 2023. godine i oni doći u istu kategoriju sa drugim poslodavcima.