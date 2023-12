Skuplja struja podiže cijenu proizvoda

SARAJEVO, TEŠANJ - Cijena električne energije za privredu u FBiH od početka naredne godine biće viša 20 odsto, a naši sagovornici ističu da će ovo povećanje neminovno dovesti i do rasta cijena proizvoda, što će, kako kažu, na kraju plaćati građani.

Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca FBiH, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da struja ima veliku ulogu u ukupnom poslovanju u realnom sektoru u FBiH, a posebno u određenim industrijskim, prerađivačkim, ali drugim djelatnostima.

"Ovim podizanjem cijene električne energije doći će do poskupljenja određene robe i usluga, a posebno u onim djelatnostima koje su jako vezane za cijenu električne energije, odnosno onim preduzećima kojima je struja važan faktor poslovanja", kazao je Nenadić i dodao da će u narednom periodu biti poznato koliko će privrednici morati da podižu cijene svojih proizvoda.

Da će se zbog većih računa struje privrednici FBiH suočavati sa još jednim bespotrebnim nametom, koji dodatno pogoršava poslovni ambijent u FBiH, smatra i Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, koji kaže da će skuplja struja uzrokovati pad privrednih aktivnosti u narednoj godini.

"Zakonom o električnoj energiji u FBiH mnoga privredna društva će preći sa javnog na tržišno snabdijevanje, čime će 'Elektroprivreda BiH' dodatno zaraditi između 25 i 28 miliona KM. Ali, to očigledno nije dovoljno, pa će se svi problemi poslovanja 'Elektroprivrede BiH' prebaciti na teret privrede, odnosno, građana", istakao je Smailbegović.

Podsjeća da je u prethodne dvije godine električna energija za privredna društva u FBiH već poskupjela za 44 odsto, a sa najnovijim podizanjem cijena to poskupljenje će iznositi oko 72,8 odsto.

"BiH bi trebalo zbog svoje konkurentnosti da ima konkurentnu cijenu električne energije, zato što je to naš domaći resurs, ne uvozimo ga, ne ovisimo od uvoznih cijena", kazao je Smailbegović i istakao da bi njena cijena trebalo da bude prednost privredi kako bi to iskoristila za razvoj.

"Nažalost, sa povećanjem cijena to se gubi, jer će nove cijene značajno uticati na veliki broj firmi", kazao je Smailbegović.

Dodao je da je, sa druge strane, paralelan pritisak na povećanje plata radnicima, što je razumljivo s obzirom na inflaciju.

"Sad će ovo povećanje cijena pojačati inflaciju, pa će odmah biti pritiska na cijene, to je spirala koja nema kraja", kazao je Smailbegović.

Maid Jabandžić, direktor Mesne industrije "Madi" iz Tešnja, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je neminovno da će sa rastom cijene električne energije doći i do rasta cijena proizvoda.

"Poskupljenje električne energije za privredu od 20 odsto mora se na izvjestan način favorizovati kroz cijenu, ali se samo nadam da to neće biti pretjerano", kazao je Jabandžić i dodao da, što se tiče njihovih proizvoda, sigurno je da će doći do rasta cijena.

"Naši proizvodi će sigurno poskupjeti, ali za sada ne možemo da kažemo koliko će to iznositi", kazao je Jabandžić i dodao da je cijene električne energije povećana u skoro svim zemlja EU pa, kako kaže, budući da je to berzanska roba, ne čudi da je u FBiH došlo do rasta cijene.

Metalska i elektro industrija u problemima

Situacija u metalskoj i elektro industriji u Federaciji BiH je alarmantna, tako da će Odbor Udruženja metalske i elektro industrije Privredne komore FBiH tražiti hitan sastanak sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, na kojem bi bilo predočeno stanje u kojem se nalazi ovaj sektor i ponuđena rješenja za ublažavanje krize.

Na sjednici ovog odbora rečeno je da će u slučaju dodatnog pogoršavanja situacije na tržištu EU i nepravovremenih mjera biti neminovna otpuštanja radnika i gašenje pogona, saopšteno je iz federalne Privredne komore.

Za razliku od prethodnih godina, kada je metalska i elektro industrija ostvarivala veoma dobre rezultate, ova godina donijela je stagnaciju i pad poslovanja, a većina privrednih društava susreće se sa smanjenjem narudžbi i zahtjevima za smanjenje cijena proizvoda.

