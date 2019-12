BEOGRAD - Električna energija za domaćinstva u Srbiji od danas je skuplja za 3,9 odsto.

To će račune za prosječnu mjesečnu potrošnju od 300 do 450 kilovat-časova struje uvećati za 100 do 150 dinara /od 0,85 do 1,2 evra/, prenosi RTS.

Iz nadležnog ministarstva ranije je saopšteno da struja za industriju neće poskupljivati. /kraj/sas