Skupština akcionara prihvatila prijedlog pokretanja dokapitalizacije RŽR Ljubija

PRIJEDOR - Za svega 15 minuta, Skupština akcionara RŽR Ljubija usvojila je sve tačke dnevnog reda na sjednici ovog tijela, uključujući i Odluku o pokretanju dokapitalizacije RŽR Ljubija od 50,7 miliona KM.

Stanko Vujković, direktor RŽR Ljubija rekao je da je skupština akcionara donijela bitne i krucijalne odluke za ovu kompaniju i trenutno većinskog vlasnika. On je poručio da je izmijenjen Statut sa aspekta međudividende kako bi mogli podijeliti sljedeću divinendu u narednom periodu, te da su usvojene dvije odluke sa aspekta povećanja osnovnog kapitala i po trećoj emisiji akcija koje je Vlada RS sa ovom kompanijom definisala a koje se tiču dokapitalizacije RŽR Ljubija.

"Sam proces dokapitalizacije je u skladu sa zakonskom regulativom i emitujemo nominalnu vrijednost u preduzeću i to je 50.777.428 akcija. Budući taj dokapitalizator je u obavezi da taj iznos uplati na poseban račun RŽR. A ako se to ne desi nema ništa od dokapitalizacije", kazao je Vujković.

On kaže da su obavljeni razgovori i sa budućim dokapitalizatorom i sa Vladom RS i da će država zadržati svoj paket akcija od 40 odsto, dok će većinski vlasnik biti novi konzorcijum sa 50,1 odsto, ali samo ukoliko otkupi akcije u trećem emitovanju obveznica. Ako toga ne bude, kaže, onda se ide u četvrtu i tako redom.

"Ako se krene u dokapitalizaciju, država i dalje ostaje na 40 odsto vlasništva. Država neće koristiti pravo preče kupovine i odreći će se toga, ne samo država već i PREF, Akcijski fond i Fond za restituciju. Evo ja sam akcionar i mogu koristiti to pravo. Druga stepenica je pravo preuzimanja, gdje je dokapitalizator u obavezi da raspiše proces javnog preuzimanja i svi oni koji se prijave za to, dokapitalizator je u obavezi da im plati njihove akcije po najvećoj cijeni, a to se obračunava knjigvodstveno, nominalno i tržišno", pojasnio je Vujković i dodao da će i nakon dokapitalizacije, ukoliko ona bude pokrenuta, kompletan proces biti usmjeren u osnovnu rudarsku djelatnost, a to je proizvodnja željezne rude.

"Vi znate da mi imamo osnovni ugovor sa Mittalom koji definiše naše elemente u odnosu sa njima. Novi dokapitalizator će sjesti sa njima, predložiti svoje projekte, a suštinska priča je da će biti samo proširenje rudarske djelatnosti", naveo je Vujković te naglasio da ove aktivnosti nemaju nikakve veze sa tim što je Arselor Mittal dobio koncesiju za ekspoataciju rude u Ljubiji.

Predstavnici Vlade RS nisu prisustvovali skupštini, ali su svoju saglasnost za sve tačke, uključujući i dokapitalizaciju prihvatili pismenim putem.

"Mi smo dobili jutros izjašnjenje gospođe koja predstavlja državni kapital u kome navode da se neće pojaviti na sjednici, ali po Statutu i po zakonu dovoljno je ukoliko se neko od akcionara ne može pojaviti na skupštini, dovoljno je pismeno izjašnjenje. Po svim tačkama predstavnik državnog kapitala je glasao za", rekao je Ognjen Hrnjak, predstavnik Službe za pravne poslove RŽR Ljubija.

Na pitanje može li reći više o konzorcijumu kome će biti prodat državni kapital, Hrnjak je odgovorio da može reći samo ono što se već nalazi u materijalima.

"Vlada vodi pregovaranje. Ali moram da kažem da ovo danas nije završni čin, ovo će se daanas tek usvojiti preduslovi, otvara se postupak kojim će otpočeti proces dokapitalizacije državnog kapitala u ovome društvu", naveo je Hrnjak i dodao da će postupak trajati, jer po zakonu odluke mora da obradi notar, da se registruje u nadležnom sudu, pa u Hartijama od vrijednosti i svakako postupak tu nije kratak.

Mirko Šašić, predsjednik Udruženja malih akcionara RŽR Ljubija, koji imaju 5 odsto akcija u ovom preduzeću, kaže da je njihovo prisustvo na skupštini bilo očigledno potpuno nepotrebno, jer nisu imali nikakve šanse da utiču na nešto što je već ranije usvojeno.

"Država je odlučila da proda rudnik Ljubiju. To je sada stvar države. Mali akcionari su odranije tražili da država sa svojim kadrovima pokrene proizvodnju u rudniku. Kako su prodali sada za 50,7 miliona KM, a nije im ranije valjala ponude od 90 miliona", rekao je Šašić.