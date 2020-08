Slobodna zona u Doboju podstakla bi razvoj

DOBOJ - Otvaranje slobodne zone u Doboju bila bi značajna olakšica za sva preduzeća i kompanije koje su izvozno orijentisane, a ovaj grad bi iskoristio svoj geografski položaj za privredni razvoj, poručeno je nakon sastanka Staše Košarca, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa predstavnicima Gradske uprave i dvije kompanije koje svoje proizvode plasiraju na inostrana tržišta.

"Mislim da bi to bila, rekao bih jedna od dugoročnijih mjera koja bi pomogla da se ovdje razvijaju kompanije, zapošljavaju novi ljudi, stvaraju nove vrijednosti... Prednost slobodne zone je u tome, da kada kompanija uvozi repromaterijal ne plaća PDV odmah, nego onda kada se napravi gotov proizvod, i kada taj proizvod krene na inostrana tržišta", izjavio je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te dodao da je otvaranje slobodnih zona u nadležnosti ministarstva na čijem je čelu.

"Zajednički sa gospodinom Košarcem ćemo raditi na tome da otvorimo prvu slobodnu zonu u RS, i da ona bude upravo u gradu Doboju... Želja naša je da sačuvamo svako radno mjesto u ovim teškim vremenima, ali kada imamo sinergiju lokalne, republičke i državne vlasti to je puno lakše, i ja sam siguran da u narednom periodu ćemo grabiti krupnim korakom naprijed", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Dva dominantno proizvodna preduzeća, izvozno orijentisana u Doboju ima kompanija Hifa oil kojoj ni virus korona nije pomrsila račune, te je uspjela da svoje proizvode plasira na tržište Holandije, odnosno Njemačke.

"Mi smo u ovim branšama sretni zbog činjenice da kada ljudi ne idu na odmor, onda mijenjaju stolariju, rade nešto po kućama, tako da generalno što se tiče tražnje za ovim proizvodima, nismo osjetili koronu, naprotiv, kompanije s kojim mi sarađujemo vani su čak morale skraćivati godišnje odmore", rekao je Nedžad Polić, izvršni direktor grupacije Hifa oil, koja u Doboju zapošljava ukupno 260 radnika.

Vakuum prese sa membranom koje se proizvode u kompaniji "Wisht" do sada jedino nisu stigle do Australije, na svim ostalim kontinentima one su našle svoju upotrebu, a suspenzija carinskih stopa za uvoz mašina koje se ne proizvode u BiH bi im olakšala poslovanje koje nije stajalo ni tokom pandemije virusa korona.

"Nama je kritično bilo početkom pandemije zato što naš najveći kupac i partner je lociran u Bergamu u Italiji, baš u epicentru korone u tom trenutku, i oni su bili zatvoreni dva mjeseca. Međutim, mi nismo gubili vrijeme jer smo imali prethodne narudžbe, tako da smo imali šta da radimo i da sačuvamo radnike. Plasman smo nastavili kad je prošao taj najteži period", kazao je Zvjezdan Višt, inovator i direktor preduzeća.