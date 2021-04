Slovenija do ljeta uvodi direktnu liniju do Brisela

LJUBLJANA - Slovenačka vlada objavila je da će do kraja maja, najkasnije do početka ljeta, uvesti direktnu avionsku liniju do Brisela.

Slovenija bi 1. jula trebalo da preuzme predsjedavanje EU, ali još uvijek nema direktnu liniju do Brisela, prenosi danas televizija Slovenija.

Linija do Brisela ukinuta je nakon propasti državne avio kompanije Adria ervejsa u novembru 2019. godine i nakon što je tu liniju, do pandemije korona virusa, preuzeo Brisel erlajns.

Ministarstvo ekonomije najavilo je da Brisel erlajns ponovo uspostavlja tu liniju koja će saobraćati od 31. maja do 30. oktobra svim danima sem subote.

Od 31. maja i niskobudžetna kompanija Vizer uvodi liniju koja će dva puta nedjeljno saobraćati do belgijske prestonice.

Trenutno do Ljubljane leti samo nekoliko avio kompanija - Er Srbija, Lufthansa, Er Frans i Turkiš Erlajns, a sa početkom ljeta očekuje se dolazak još devet kompanija.