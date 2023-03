Slovo o ekonomiji za obične građane

SANSKI MOST - U cilju upoznavanja privrednika, ali i šire javnosti s aktuelnim ekonomskim problemima u svijetu i Bosni i Hercegovini, Fondacija "Fridrih Naumann", koja djeluje u našoj zemlji, već dugi niz godina organizira javna predavanja sa domaćim ekonomskim ekspertima.

Jedno takvo predavanje održano je danas u Sanskom Mostu, a o pomenutoj temi govorili su mladi ekonomski stručnjaci Faruk Hadžić i Admir Čavalić. "Cilj svega je da povećamo nivo ekonomske pismenosti naših građana i to radimo kroz ovaj tip edukacija koje su potpuno besplatne. Nama je drago što je interesovanje veliko i što je do sada veliki broj građana poslušao naša predavanja", istakao je Hadžić.

On se osvrnuo i na probleme domaće privrede te istakao kako je jedan od najvećih to što nemamo definisane ekonomske ciljeve ka kojima treba težiti.

"Kada nemate jasno mjerljive ciljeve i ne znate pravac kuda idete, sve što predlažete je kao da letite avionom kojim upravlja autopilot. On nekuda leti, ali ne znate kuda. Mi moramo definisati šta želimo ostvariti, a tada će struka definisati planove i strategiju. Ukoliko to nemamo, nastaviće se ekonomska erozija i demografsko pražnjenje", kazao je Hadžić.

Tokom predavanja u fokus su stavljena kretanja u svjetskoj ekonomiji izazvana pandemijom virusa korona i ratom u Ukrajini. Ovi događaji imali su negativan uticaj na globalnu ekonomiju, što je dovelo do inflacije, poskupljenja i opšteg pada životnog standarda.

"Mi se u ovoj cijeloj priči nismo ni našli ni snašli. S jedne strane smo u budžete prikupili preko 2,5 milijardi maraka više poreza i doprinosa prošle godine. To je novac koji se u najvećoj mjeri morao vratiti preduzećima i radnicima kako bi se ojačali temelji ekonomije i kako bi ona bila spremna za buduće turbulencije. Nažalost, to se nije dogodilo", smatra Hadžić.

U toku ove godine, kako ističe Čavalić, može se očekivati pad inflacije u Bosni i Hercegovini, s obzirom da smo imali jednu od najvećih stopa u Evropi koja je iznosila preko 16 posto.

"Sa druge strane, malo plaši ovo usporavanje ekonomskih aktivnosti, jer vidimo šta se dešava s nekim velikim svjetskim bankama koje su na ivici propasti. To može pokrenuti negativna ekonomska dešavanja, a ako do toga ne dođe, mislim da možemo očekivati jednu mirnu i stabilnu ekonomsku godinu i to je ono što nam treba poslije svih ovih ekonomskih turbulencija koje su nas zadesile", istakao je Čavalić.