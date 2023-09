Smanjen broj narudžbi iz EU, otpuštaju radnike u BiH

BOSANSKI PETROVAC, VISOKO, KOZARSKA DUBICA - Neke kompanije u BiH su u pojedinim lokalnim zajednicama prethodnih dana zatvorile svoje pogone zbog, kako kažu, visoke inflacije i smanjenog broja narudžbi od kupaca iz inostranstva.

Iz Uprave kompanije "Alma Ras" su za "Nezavisne novine" rekli da je 31. avgusta zvanično prestao raditi njihov pogon u Bosanskom Petrovcu, koji je zapošljavao 52 radnika.

"Potražnja, odnosno broj narudžbi naših ino-kupaca, smanjena je za 18 odsto, što je i globalni trend u Evropi usljed pada prodaje zbog povećanja cijena i primjetnog pesimizma kod potrošača u EU. Uprava kompanije je pokušala pronaći rješenje s drugim kupcima, ali, nažalost, do sada nismo uspjeli za ovaj pogon dogovoriti saradnju za naredni period. Treba istaći da i dalje tražimo mogućnost kako bismo nastavili proizvodnju u Bosanskom Petrovcu ukoliko se u narednim mjesecima stabilizuje tržište", naveli su iz ove kompanije.

Dodali su da, kada su u pitanju njihove obaveze kao poslodavca prema zaposlenima, postupaju u skladu s odredbama Zakona o radu FBiH i ostalim pozitivnim propisima, te da su u tom smislu kolektivno i pojedinačno dogovoreni svi detalji.

"Poslovanje kompanije 'Alma Ras' je stabilno i nisu evidentirane najave dodatnih smanjenja broja narudžbi. Preduzimamo potrebne aktivnosti kako bismo uspostavili saradnju s novim kupcima, ali se također nadamo i stabilizaciji našeg glavnog tržišta Evropske unije", istakli su iz "Alme Ras".

Kako pišu federalni mediji, kompanija "Prevent", koja je lider u privatnom sektoru u BiH i jedan od vodećih industrijskih proizvođača u regiji CEE, je nedavno zatvorila svoj pogon u Visokom.

Tada je bez posla ostalo 150 radnika, a kako mediji najavljuju, ova kompanija planira zatvoriti svoj pogon i u Bužimu, te su navodno već uručeni otkazi za 42 zaposlena.

Podsjećamo, kako su "Nezavisne novine" nedavno pisale, kompanija "Dubicotton" je otpustila 64 radnika, a direktor ove firme kaže da je to zbog smanjene potražnje na inostranom tržištu, gdje izvoze 100 odsto svojih proizvoda.

"Za tehnološki višak proglašena su 64 radnika zbog trenutnih zahtjeva i ponude na tržištu, a sva zakonska regulativa je ispoštovana. Nažalost, bili smo prisiljeni uraditi ovo zbog kretanja na tržištu Evrope i svijeta s obzirom na to da smo orijentisani 100 odsto na izvoz. Kriza, koja je počela još od pandemije virusa korona pa sve do rata u Ukrajini, dovela je do situacije da smo morali redukovati našu proizvodnju, preorijentisati je na artikle koji su trenutno traženi na tržištu, i ovo je privremena mjera. Manje od trenutnog broja radnika nećemo ići jer opstanak i proizvodnja firme nisu upitni, a sada imamo 290 radnika", rekao je Dražen Vidović, direktor "Dubicottona".

Dodao je da su bili prinuđeni da smanje broj radnika i zbog poskupljenja električne energije za 60 odsto u ovoj godini.