Smještajni kapaciteti u Neumu u potpunosti popunjeni

U Neumu se trenutno odmara oko 15.000 gostiju većinom domaćih i dijaspora, a ima i gostiju iz regije, kazao je agenciji "Fena" neumski načelnik Dragan Jurković, naglasivši kako su svi smještajni kapaciteti u ovom gradu na moru u cjelosti popunjeni.

"Trenutno je u Neumu oko 15.000 ljudi, recimo, iako je teško dati točne podatke i brojke u ovom trenutku", kazao je Jurković i dodao da je početak sezone bio kao nikada dosad i da sezona nikada ranije nije krenula.

Po njegovim riječima, postojala je mala stagnacija početkom jula, ali već pred kraj prošle sedmice veliki broj turista je pristigao u Neum.

"Za razliku od prijašnjih godina, imali smo raniji početak sezone. Što se tiče popunjenosti kapaciteta, ona se kretala od 60 do 80 posto do sredine srpnja, a sada je to i do 100 posto", ističe neumski načelnik.

Upitan koliko je to više u odnosu na prethodnu godinu, a manje u odnosu na 2019, kazao je da, kad se gleda špica sezone, nema mnogo razlike ni od 2019, ni od prošle godine.

"Ako gledamo ovaj period od sredine srpnja, mislim da je popunjenost u Neumu uvijek ista. Maksimalna popunjenost u tom središnjem dijelu turističke sezone, i tu mislim da nema mnogo razlike ni od 2019. godine, ni od prošle godine", naglasio je.

Podvukao je da se statistički podaci analiziraju na kraju turističke sezone, kada će se tačno znati koliko je noćenja ostvareno.

Što se tiče gostiju, rekao je da u Neumu odmaraju većinom domaći gosti i dijaspora, a da ima i gostiju iz regije.

"Gostiju iz regije ima, iako ne u onoj mjeri u kojoj je to bilo prošle godine. Od naših hotelijera doznajemo da je veliki broj gostiju iz Srbije koji su se vratili u Neum i ovog ljeta", kaže Jurković.

Na pitanje koliko se u prosjeku gosti zadržavaju u Neumu i ima li ih više u hotelima ili privatnom smještaju, naglašava da su u Neumu trenutno gosti koji ostaju više dana te da je ovo sada period kada je popunjen i privatni smještaj i hoteli.

Napominje da je do sredine jula privatni smještaj bio popunjeniji, ali da ni hoteli nisu previše zaostajali.

Po ocjeni neumskog načelnika predsezona i postsezona dosta su ugrožene epidemijom i tu, kako kaže, sve diktira kakvo će biti stanje s korona virusom.

"Sigurno da će cijela situacija s korona virusom utjecati na sezonu u Neumu, kao i u cijelom svijetu te da to ne može biti 'normalna' sezona kao npr. 2019. Međutim, mislimo da će Neum ipak ostvariti dobre rezultate nakon ove turističke sezone", zaključio je Jurković.