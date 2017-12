Snijeg poslužio kao izolator strnim žitima

NOVI GRAD - Snijeg je poslužio kao izolator strnim žitima i zaštita od niske temperature, a zbog dužih rokova sjetve ovi usjevi su u različitim fazama razvoja, rekao je danas rukovodilac prijedorske kancelarije Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Danijel Egić.

Egić je rekao da je jesenja sjetva, zbog povoljnih vremenskih prilika obavljana od 5. oktobra do 15. novembra.

"Zato na terenu imamo šaroliku situaciju, neki usjevu su u fazi nicanja, neki u fazi razvoja jednog do dva lista, a neki u fazi bokorenja. Inače, strna žita nisku temperaturu podnose najbolje u fazi bokorenja, a najosjetljivija su u fazi jednog do dva lista", rekao je on.

Prema njegovim riječima, situacija sa strnim usjevima generalno je dobra, za sada nema pojave oboljenja usjeva, ali se rokovi sjetve svakako odražavaju na prinose.

Egić kaže da je ove jeseni zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i podsticajima resornog ministarstva strnim žitima zasijano više parcela, na području prijedorske regije oko dvije hiljade hektara više nego lani.

On je naveo da su na povećanje površina pod strnim žitima uticale i nepovoljne vremenske prilike tokom ljeta kad zbog suše proizvođači nisu mogli obezbijediti dovoljno kvalitetne ishrane za stoku.

Prema podacima Resora za pružanje stručnih usluga, ove jeseni u prijedorskoj regiji zasijano je više od osam hiljada hektara strnih žita, od čega je pšenicom zasijano oko 3.500 hektara.