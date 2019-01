Soroš se plaši kineskih IT kompanija, pozvao na njihovo "slamanje"

DAVOS - Vještačka inteligencija i učenje pomoću računara predstavljaju ozbiljnu prijetnju kada ih kontrolišu autoritarne države, kaže milijarder Džordž Soroš. On je takođe pozvao na "slamanje" kineskih tehnoloških kompanija.

U razgovoru s novinarima i učesnicima koji prisustvuju Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Soroš je u četvrtak izjavio da je upotreba IT tehnologija globalna opasnost kada su one u rukama Kine, prenosi RT.

Ovaj biznismen i filantrop je rekao da bi SAD trebale da izvrše veći pritisak na kineske IT kompanije Huawei i ZTE, koje su neki američki zvaničnici označili kao prijetnju za nacionalnu bezbjednost.

"Umjesto što SAD kompanije poput ZTE-a i Huaweija olako prihvataju, one ih moraju razbiti. Ukoliko bi ove kompanije došle do dominacije na 5G tržištu, one bi predstavljale neprihvatljiv bezbjednosni rizik za ostatak svijeta", rekao je Soroš, prenosi "Klix.ba".

Huawei i ZTE, koji proizvode telekomunikacionu opremu i pametne telefone, u posljednje vrijeme suočeni su s preispitivanjem u SAD-u zbog njihovih navodnih veza s kineskom vladom. Obje kompanije su negirale optužbe da predstavljaju prijetnju bezbjednosti Americi.