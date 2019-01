Spoljnotrgovinska komora: Bh. privrednicima prijeti gubitak tržišta zbog kosovskih taksi

SARAJEVO - U Spoljnotrgovinskoj komori BiH (STKBiH) smatraju da odluka Kosova o uvođenju taksi od sto odsto na robu iz Bosne i Hercegovine nije ekonomske, nego političke prirode, te se da samo na takav način i može riješiti.

"Ono što predstavlja najveću opasnost jeste da, zadržavanjem tih taksi, bh. privrednici gube tržište te na njihovo mjesto ulaze drugi partneri, kao naprimjer Italija, a jednom izgubljeno tržište veoma je teško vratiti. Naravno da sve to ima uticaj na plan proizvodnje, na kooperante bh. izvoznika i drugo. Uzmite samo primjer 'Arcelor Mittala' kao najvećeg izvoznika na to tržište iz BiH, 'Violete', te proizvođača mlijeka koji se grčevito bore da osvoje nova tržišta", kazali su Feni u STKBiH.

Prema podacima te komore, u ukupnoj razmjeni BiH sa svijetom, oko 14 odsto odnosi se na zemlje CEFTA, a od toga skoro četiri odsto se odnosi na Kosovo. Iako bi neki rekli da je to malo tržište za našu privredu, to zapravo nije tako ako se uzme u obzir da je to rijetko tržište na kojem privreda BiH bilježi suficit.

"Takođe, za bh. privrednike to je tržište značajno jer većinom izvozimo proizvode više dodane vrijednosti, a uvozimo repromaterijal kojeg nema na našem tržištu (npr. sirove kože). Posljednjih pet godina BiH je na Kosovo izvozila robe u prosjeku od 160 do 170 miliona KM, a uvozila oko 14 miliona KM", dodaju iz STKBiH.

Uvođenjem sto odsto taksi najviše je pogođena metalska, drvna industrija, proizvodnja toalet-papira i slični hemijski proizvodi, mliječna industrija, izvoznici lijekova, ulja, brašna, sokova, vode.

Ukupna vrijednost izvoza na Kosovo za ukupno 11 mjeseci 2018. iznosila je 139,5 miliona KM.

"Primjetno je da je u novembru, mjesecu kad su na snazi bile takse od 10 odsto, te kad su 21. novembra stupile takse od sto odsto, izvoz BiH na UNMIK Kosovo smanjen i iznosi nepunih osam miliona, dok je izvoz BiH samo za novembar 2017. iznosio 12,5 miliona KM" dodaju iz komore, te podsjećaju da su sto odsto takse uvedene od 21. novembra 2018. godine i napominju da će najtačnije pokazatelje uticaja taksi na izvoz biti moguće vidjeti u narednom periodu. Evidentno je da odluka institucija UNMIK Kosova predstavlja ne samo grubo kršenje CEFTA Sporazuma nego i narušavanje principa regionalne saradnje. U skladu sa CEFTA Sporazumom da bi neka potpisnica tog sporazuma mogla da uvede zaštitne mjere potrebno je da se provede ekonomsko istraživanje kojim bi se dokazalo ugrožavanje domaće proizvodnje članice koja uvodi te mjere, što je u ovom i svim prethodnim slučajevima izostalo. Upravo iz tih razloga očekuje se adekvatno reagovanj Evropske komisije s obzirom na njene nadležnosti. Svjedoci smo da je Evropska komisija uputila apel za ukidanjem taksi, i slažemo se da je potrebno da se ozbiljnije i snažnije pristupi rješavanju tog problema jer CEFTA nikad nije bila ovoliko ugrožena kao danas" ističu iz STK BiH.

Komora je, kako dodaju, odmah po uvođenju reagovala prema Privrednoj komori Kosova, apelujući da u skladu sa svojim nadležnostima reaguje prema institucijama vlasti UNMIK Kosova kako bi se odluka za povećanje taksi stavila van snage, te je i zvanično podržala napore institucija vlasti BiH usmjerene ka hitnom rješenju tog problema.