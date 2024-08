"Srbija je kupila pet brzih kineskih vozova"

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da je njegovo ministarstvo dalo veliki doprinos uspjesima vlade u prvih sto dana rada, a istakao je završetak željezničke obilaznice oko Niša, rekonstrukciju niškog aerodroma, kupovinu pet novih kineskih vozova Soko, milionitog putnika Er Srbije...

Vesić je za Tanjug rekao da su rezultati ministarstva za 100 dana dobri i izrazio uvjerenje da će i u svakom narednom "prolaznom vremenu" moći da kažu da se sa infrastrukturnim projektima ne staje i da se realizuju jedan za drugim.

On je istakao da je najvažniji infrastrukturni projekat koji je završen ili započet u prvih 100 dana, izgradnja željezničke obilaznice oko Niša.

"Vrednost te obilaznice je oko 153 miliona evra. To je višedecenijski san građana Niša. Konačno će pruga biti izmeštena iz samog centra grada i Niš će, uz brzu prugu koja će se graditi prema Beogradu i prema Skoplju, postati značajno saobraćeno železničko čvorište, a više neće biti opterećen sam centar grada", rekao je Vesić.

On je podsjetio da je krajem jula pušten novi terminal na aerodromu "Konstantin Veliki", vrijednosti 33 miliona evra, a kapaciteta milion i po putnika.

"Nas čeka još dosta posla na samom aerodromu, kao što je uređenje poletno-sletne piste, rušanje starog terminala koji će zajedno s ovim novim činiti celu zgradu, ali sada je aerodrom Konstantin Veliki konačno dobio apsolutno sve ono što imaju druge aerodromi, tako da će ljudi koji koriste taj aerodrom moći da uživaju konfor koji imaju i putnici na aerodromu Nikola Tesla", naveo je Vesić, prenosi B92.

On je istakao da je pored toga, u Srbiju u maju stigao prvi od pet novih kineskih vozova Soko.

"Kupili smo pet brzih kineskih vozova, vrednost tog projekta je 54 miliona evra. Prvi voz je već u Češkoj na homologaciji, biće sertifikovan za standard Evropske unije. Mi očekujemo da se za oko godinu dana taj voz vrati u Srbiju, kada će početi da pristižu i ostali vozovi, tako da ćemo na brzoj pruzi između Beograda i Subotice, a kasnije i Budimpešte, koristiti brze kineske vozove, koji će biti sertifikovani za sve evropske standarde", naglasio je Vesić.

Od završenih projekata, on ističe i brzu prugu između Novog Sada i Subotice.

"Ona je konstrukcionalno završena i počele su 1. avgusta statičke probe na samoj pruzi. Prvo će se raditi statičke probe, pa dinamičke probe, da bi od sredine oktobra počeli sa testiranjem pruge, da bi ona do kraja godine bila puštena u saobraćaj", rekao je Vesić.

Dodao je da će se stanice na toj pruzi graditi do novembra mjeseca, a da je završena rekonstrukcija željezničke stanice u Novom Sadu, koja sada, kako je rekao, ima puni konfor za sve građane koji je koriste.

Pored toga, nabraja Vesić, završena je i rekonstrukcija prevodnice za brodove u sastavu hidroelektrane Đerdap 2, a vrijednost tog projekta je 31,5 miliona evra i ona će omogućiti za oko 25 odsto povećanje kapaciteta i brzine saobraćaja na Dunavu.

Ministar kaže da je, za prvih 100 dana rada Vlade Srbije, ponosan na rad Er Srbije.

"Početkom maja ove godine, već smo imali milionitog putnika. Proširili smo flotu dolaskom devetog i desetog aviona, koji su 15. maja i 14. juna stigli u Er Srbiju. Imamo povećanje broja putnika za preko pet odsto i na taj način obaramo sve rekorde koda je u pitanju Er Srbija. Nastavljamo sa našim planovima, jer ćemo već u septembru početi da letimo novim avionom za Kinu i očekujemo da u avgustu stigne širokotrupni avion, tako da ćemo proširiti destinacije na kojima leti Er Srbija", rekao je Vesić.

On navodi da je usvajanjem odluke o kreditiranju u Narodnoj skupštine Republike Srbije, počela druga faza "Čiste Srbije".

"Na devet novih lokacija se gradi kanalizacija u Čistoj Srbiji. Ukupno je devet postrojenje za preradu otpadnih vroda, vrednost čitavog projekta preko 216 miliona evra i ukupno će 51.000 domaćinstvo dobiti kanalizaciju. Već radimo prvu fazu gde imamo 14 lokacija, gde radimo preko 680 km kanalizacije, preko 25 postrojenja, ekvivalent te prve faze je 195.000, znači sa ovih 50.000 već će 250.000 ljudi u Srbiji u narodnom periodu dobiti kanalizaciju", rekao je Vesić.

Dodao je da su u prvih 100 dana rada Vlade Srbije počeli radove na brzoj pruzi Beograd-Niš, radovima na tunelu broj 4 na dionici Stalać- Đunis, počela je da se gradi i pruga Slobovica-Lužnica u Kragujevcu i završen su projekti rekonstrukcije pruge Pančevo-Subotica, paralelne pruge sa brzom prugom, a završen je projekat rekonstrukcije pruge Vrbas-Sombor

Što se tiče problema sa kojima se njegovo ministarstvo suočava, Vesić kaže da je najvažnije to da se prati postojeća dinamika radova, ali da sve zavisi od terena do terena.

Kako je rekao, na nekim gradilištima imaju dosta problema, ali zato, na pojedinim dionicama, radovi idu brže nego što je predviđeno, kao na Dunavskom koridoru, gdje će do kraja godine biti pušteno skoro 40 km, iako je bilo planirano 30. Što se tiče planova za ovu godinu, Vesić kaže da je najvažnije da se završi 160 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

"To je plan koji je predsednik izneo, da mi treba da završimo do 2026. skoro 480 kilometara. Do oktobra izdaćemo građevinske dozvole za dve nove deonice puta, a jedna je Sektor C, nastavak obilaznice oko Beograda. Mi smo završili Bubanj potok i sada treba da se spoje Bubanj potok i Pančevo sa novim velikim mostom kod Vinče", naveo je Vesić.

On je najavio da će u oktobru izdati građevinsku dozvolu za prvih pet i po kilometara puta, od petlje Bubanj potok do petlje Boleč sa dva tunela, tunel Leštane i tunel Bubanj potok.

"Tako ćemo spojiti obilaznicu sa Smederevski putem, što će omogućiti da se rastereti ulaz u grad kroz Bulevar Kralja Aleksandra", rekao je Vesić.

Pored toga, dodaje, do novembra će izdati građevinsku dozvolu za 82 kilometra prve dionice brze saobraćajnice Karađorđe, koja počinje kod Malog Požarevca, na Autoputu Beograd-Niš, i onda ide preko Mladenovca, zatim Aranđelovca i sve do Čibutkovice, na autoputu "Miloš Veliki".

"Do kraja godine imamo izvođače za drugu i treću deonicu brze pruge Beograd-Niš, tako da bi u narodnoj godini mogli da počnemo izgradnju pruge i naravno da završimo i druge projekte. Do septembra spojićemo Valjevo sa autoputem, znači dovršićemo Iverak-Lajkovac kompletno, deonice od tih preostalih 5,8 kilometara", rekao je Vesić.

On je dodao i da će do kraja godine biti završeno 54 kilometra brze saobraćajnice Šabac- Loznica.

