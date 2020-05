"Srbija lider u rastu BDP-a, višestruko veći od Hrvatske"

BEOGRAD - Srbija je apsolutni lider po rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) u regionu, ali i Evropi, a njen privredni rast je višestruko veći od hrvatskog, rekao je ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Prema njegovim riječima, najnoviji podaci pokazuju da je rast BDP-a Srbije u prvom kvartalu iznosio 5,1 odsto, dok je BDP Hrvatske iznosio svega 0,4 odsto.

"Srpski BDP je u prva tri meseca ove godine ostvario duplo brži rast od BDP-a zemalja regiona kao što su Rumunija i Bugarska, koje su članice EU. Rumunija je ostvarila rast od 2,7 odsto, a Bugarska rast od 2,4 odsto", naveo je Mali.

Mali je rekao da su u Hrvatskoj zabilježeni i drugi loši parametri, kao što je pad prometa u trgovini na malo u martu od čak sedam odsto, na godišnjem nivou, te da Hrvatska ima najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2014. godine, kada je privreda na godišnjem nivou porasla za 0,7 odsto.

On je kao primjer, kako je rekao, nevjerovatno dobrih rezultata naveo visinu privučenih stranih direktnih investicija u Srbiju u prvom kvartalu ove godine, koje su iznosile ukupno 821,6 miliona evra, što je više čak i od investicija u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

"Ovo pokazuje i neke nove trendove, a to je da se kapital polako seli na zapadni Balkan, a da je Srbija predvodnik u privlačenju stranih investicija", naglasio je Mali.

Prema njegovim riječima, koliko je Srbija superiornija u odnosu na druge možda najbolje ukazuje kada se uporedi sa njoj u regionu najbližom Crnom Gorom čiji je priliv stranih direktnih investicija u prvom kvartalu ove godine iznosio 134,2 miliona evra, dok je u Bugarskoj iznosio 249,3 miliona evra.

On je napomenuo da brojke govore više od riječi i da ih je teško demantovati bilo kakvim tvrdnjama, argumentima ili kvazi dokazima.

Mali je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom otvaranja ekonomije Srbije i naveo da se privreda otvorila prije nego što je i on očekivao, kada se uzme u obzir da se još uvijek vodi borba protiv virusa korona u velikim zemljama poput SAD ali i drugih vodećih evropskih država.

"Po ublažavanju mera vi već vidite da smo na izlasku iz epidemije i to me naročito raduje, kako zbog građana Srbije tako i zbog naših preduzeća", naveo je Mali.

On je podsjetio da će država u narednih desetak dana izaći sa programom podsticajnih mjera za zapošljavanje, što je još jedan dodatni impuls ekonomiji čije se ubrzavanje očekuje naročito u drugoj polovini ove godine.

Mali je naveo da su opravdana očekivanja predsjednika Srbije da je u Srbiji ove godine moguć BDP od jedan odsto, te dodao da je i on optimista.

"Od naredne godine, idemo na one stope koje MMF predviđa, a to su one koje premašuju šest procenata i idu do čak 7,5 odsto BDP-a, koje Srbiji daju za pravo da kaže da se brzo približavamo životnom standardu mnogo razvijenih zemalja", istakao je Mali.