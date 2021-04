Srbija od oktobra tranzitna zemlja za snabdijevanje gasom

BEOGRAD - Od 1. oktobra Srbija će postati tranzitna zemlja za snabdijevanje gasom Mađarske i srednje Evrope, najavio je danas direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.

"Mislim da će u prvoj godini to biti 6,5 milijardi kubnih metara, potom 8,5 milijardi, potom 10 milijardi kubnih metara iz pravca Srbije. Završavamo gradnju kompresorske stanice, to bi trebalo da bude gotovo u junu-julu mesecu", precizirao je on gostujući na televiziji Prva.

Bajatović je procijenio da će interkonekcija Dimitrovgrad-Sofija biti gotova u junu sljedeće godine, i dodao da ćemo još vidjeti kakva će konkurencija biti i kolike količine gasa će odatle dolaziti.

"Što se tiče gasovoda Beograd-Banjaluka, 'Srbijagas' će pomoći oko eksproprijacije, i bilo bi dobro ako bismo to mogli da uradimo pre izgradnje autoputa do Beograda, jer bi bilo jeftinije", kazao je Bajatović.

Dodao je da bi trebalo da se počne sa izgradnjom gasovoda

Beograd-Valjevo-Loznica, i najavio da će se raditi trasa od Leskovca do Vranja.