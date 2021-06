Srbiji na naplatu stigla još jedna rata kredita iz vremena SFRJ

Rano jutros Srbiji je stigla na red naplata da iz budžeta izdvoji oko 20 miliona evra.

Riječ je o, kako piše portal "Telegraf.rs", kreditu koji je Srbija uzela od Svjetske banke. Njega je Srbija, uzela u vrijeme bivše SFRJ.

Rok dospjeća za ovaj konsolidovani zajam je bio 15. jun, a u okviru tekuće rate 4,2 miliona evra ide na kamatu dok je glavnica 17,87 miliona evra.

Srbija će tokom ove godine platiti ukupno 241,8 miliona evra za kredite uzete još u vrijeme bivše Jugoslavije. Dugove SFRJ vraćaćemo Pariskom klubu, Svjetskoj banci, ali i Kuvajtu.

Ove informacije potvrđene su za pomenuti portal i iz Narodne banke Srbije iz koje su naveli da će se u periodu od 2020. do 2024. godine, godišnje otplaćivati oko 213 miliona evra, dok će se od 2025. godine godišnje otplaćivati oko 86 miliona evra.

Prema Pariskom klubu povjerilaca, po planu otplate, obaveze dospijevaju do 2041. godine, prema Svjetskoj banci do 2031. godine, dok prema Кuvajtu obaveze dospijevaju do 2034. godine.

Sve te zajmove, uzimali su premijeri Josipa Broza Tita od svjetskih kreditora tokom sedamdesetih i osamdesetih godina.