Srpska od Serdarova preuzima gradnju TE Ugljevik 3 i HE Mrsovo

BANJALUKA, MOSKVA - Republika Srpska preuzeće projekte izgradnje HE Mrsovo i TE Ugljevik 3, koje je trebalo da gradi ruska kompanija "Comsar".

Ovo je potvrdio Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, nakon sastanka s Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske Federacije, a koji je održan u Moskvi.

Dodik je naglasio da se u prijestonici Rusije sastao s predstavnicima "Comsara" i da da je tom prilikom dogovoreno da Srpska preuzme gradnju ove dvije elektrane.

"Ekskluzivno, sastao sam se s predstavnicima 'Comsara', koji je ranije dobio određena prava da gradi TE na ugalj u Ugljeviku i HE Mrsovo. Oni su pribavili sve dozvole do građevinske, imaju studije izvodljivosti i mi smo rekli da smo spremni i da će Republika Srpska preuzeti prava da gradi to", poručio je Dodik.

On je za RTRS naglasio da će sada, na osnovu procjene revizorske kuće "Deloitte", biti poznato koliko novca je dosad "Comsar" uložio u ove projekte.

"U okviru toga ćemo postići dogovor da mi preuzmemo sve i to u okviru onoga što mi možemo, a za izgradnju tih elektrana. Na taj način ćemo obezbijediti dodatnu stabilnost Republici Srpskoj.

Danas nije teško naći partnere za izgradnju hidroelektrana i termoelektrana. Na ovaj način ćemo Ugljevik potpuno staviti na izvjesni kolosijek, gradićemo novu termoelektranu na novoj tehnologiji, a staru elektranu modernizovati. Republika Srpska ima priliku da ne samo za svoje, nego i za eksterne potrebe proizvodi električnu energiju", naglasio je Dodik.

Inače, u izgradnju HE Mrsovo krenulo se 2014. godine, kada su Milorad Dodik, tada predsjednik RS, i Rašid Serdarov, vlasnik "Comsara", položili kamen temeljac.

TE Ugljevik 3 trebalo je da bude najveći ruski projekat u Republici Srpskoj. Sudbina ove kapitalne investicije prvi put dovedena je u pitanje zbog nerealno visoke cijene za ekspropijaciju zemljišta budućih kopova, ali i dubine na kojoj se nalaze rezerve uglja. Sve to je dovelo na ivicu rentabilnosti čitav projekat. 2014. godine, u razgovoru za "Nezavisne novine" Duško Perović, šef Predstavništva RS u Moskvi, rekao je da je "Comsar Energy" do tada uložio 65 miliona KM. Već narednih godina na scenu su stupili drugi problemi, mediji su izvještavali da je Serdarov naručio i procjenu vrijednosti koncesija, a spominjana cifra bila je 94 miliona evra (oko 180 miliona KM). Šta će u konačnici reći "Deloitte", ostaje da se vidi.

Pored ove dvije elektrane, Milorad Dodik poručio je da je s predsjednikom Rusije razgovarao i o projektu gasovoda i istakao da će Rusija stati iza tog projekta. Najavio je i nova ruska ulaganja u Srpsku.

"'Zarubrežnjeft' ima dosta tamo aktivnosti. Oni žele da grade na prostoru Rafinerije nafte u Brodu novu termoelektranu na gas od 100 megavata", istakao je član Predsjedništva BiH.