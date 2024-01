BILJELJINA – Republika Srpska planira izgradnju još jedne brze ceste.

Riječ je o dionici od Bijeljine do Sokoca, a ona bi prolazila pravcem Bijeljina-Zvornik-Milići-Han Pijesak-Sokolac.

Realizacija ovog projekta, tačnije naredni koraci na pripremi njegove implementacije, najavljena je nakon sastanka Nedeljka Čubrilovića, ministra saobraćaja i veza Republike Srpske i pomoćnika za drumski saobraćaj Dragana Stanimirovića sa Nedeljkom Ćorićem v.d. direktorom "Autoputeva Republike Srpske" i Draganom Jevtićem, pomoćnikom ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Za ovaj projekat, kako je rečeno iz Ministarstva saobraćaja i veza RS, zainteresovana je jedna kineska kompanija.

"Izgradnja brzog puta Bijeljina-Sokolac ima strateški značaj, a na osnovu prethodno urađenog generalnog projekta sa zainteresovanom kineskom kompanijom Šandong (Shandong Hi-Speed International) pristupiće se izradi Idejnog projekta koji je osnov za izradu Plana parcelacije i dalju implementaciju", poručio je Čubrilović.

Pored toga, sagovornici su konstatovali da postoji čvrsto opredjeljenje za izgradnju brzog puta Bijeljina-Sokolac, ocjenjujući da će realizacija navedenog projekta omogućiti kvalitetnije, bezbjednije i brže saobraćajno povezivanje i doprinijeti razvoju privrede.

Podsjetimo, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, juče je najavio da će u ovoj godini planirano i da se otpočne izgradnja brze ceste od Trebinja prema Bileći i dalje prema Foči, odnosno prema Višegradu kako bi se povezali na auto-put koji dolazi iz Beograda.

"Danas sam dobio ozbiljnu ponudu jedne kompanije koja je spremna da gradi auto-put od Doboja do Vukosavlja i to pod koncesijom, bez ikakvih tereta i obaveza Republike Srpske. To je najpovoljnija ponuda koju smo mogli da dobijemo i sad ćemo da razmotrimo tu ponudu, jer već gotovo godinu dana sa evropske strane postoji blokada oko te investicije, a nama je važno da izgradimo auto-put do Bijeljine", rekao je Dodik, dodajući da je u planu razvijanje dalje mreže auto-puteva.

