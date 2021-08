Srpskoj više od 100 miliona evra od MMF-a

BANJALUKA - Lider SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da od MMF-a Republici Srpskoj treba da stigne više od 100 miliona evra i da to nije kredit, već pripadajući novac Srpskoj na kojeg neće biti plaćene nikakve kamate.

"U svakom slučaju Srpskoj pripada namjanje 100 miliona evra zavisno od koeficijenta i u tom pogledu mi ćemo i dalje nastaviti da konsolidujemo naše račune, prije svega javni račun budžeta", rekao je Dodik novinarima na Mrakovici.

On je ocijenio da je to dobrodošlo i da će omogućiti da do kraja godine republički budžet bude ispunjen u potpunosti bez ikakvih izazova i problema koji bi se mogli očekivati.

"Ovu godinu završavamo uspješno, a sljedeću planiramo da bude još uspješnija od ove", istakao je Dodik.

On je dodao da 300 miliona evra, koliko treba da pripadne BiH od MMF-a /iz mehanizma specijalnih prava vučenja za podršku rezervama i likvidnosti, nije novac MMF-a, već novac koji kroz razne premije dugo godina pripada BiH, odnosno Srpskoj.