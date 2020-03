Srpsku očekuje gradnja novih 140 kilometara auto-puteva

BANJALUKA - Republiku Srpsku u narednom periodu očekuje izgradnja više od 140 kilometara auto-puteva, te je neophodno izvršiti pravovremene i kvalitetne pripreme koje podrazumijevaju, između ostalog, jačanje kapaciteta uključenih subjekata da ne bi dolazilo do zastoja u realizaciji projekata zbog administrativnih ili pravnih procedura.

Ovo je zaključeno danas u Banjaluci na sastanku ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Đorđa Popovića sa predstavnicima Pravobranilaštva Republike Srpske, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".

Na sastanku je razgovarano o izgradnji auto-puta na Koridoru "5C" kroz Republiku Srpsku i eksproprijaciji zemljišta na ovoj dionici, saopšteno je iz resornog ministarstva.

"Izgradnja auto-puta na koridoru '5C', koji prolazi kroz Republiku Srpsku od Doboja do Vukosavlja, planirana je kroz četiri faze, a vrijednost ovog projekta procijenjena je na više od 500 miliona evra, bez troškova eksproprijacije nepokretnosti i PDV-a", navodi se u saopštenju.

Izgradnja prve faze - dionica od petlje Johovac (Tovira) do petlje Rudanka (Kostajnica) ukupne dužine oko šest kilometara započeta je u junu 2019. godine. Vrijednost ovog projekta je 70 miliona evra, a riječ o sredstvima obezbijeđenim kreditnim sporazumom sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i grant sredstvima u sklopu Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) od 12 miliona evra, a realizacija ovog projekta teče planiranom dinamikom.

Kada je riječ o izgradnji druge faze, odnosno sedam kilometara auto-puta na Koridoru "5C" koji prolazi kroz Republiku Srpsku od Rudanke do granice entiteta/Putnikovo brdo, BiH je potpisala sporazum sa EBRD-om za obezbjeđenje kreditnih sredstava u iznosu od 150 miliona evra, a odobrena su bespovratna WBIF u iznosu od 30 miliona evra. Procedure u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na ovoj dionici su pokrenute.

U narednom periodu planirana je izgradnja preostale dvije faze na ovoj dionici - faze tri od petlje Johovac do petlje Podnovlje ukupne dužine oko 13 kilometara i faze četiri od Vukosavlja do petlje Podnovlje dužine oko 23 kilometra, kao i izgradnja dionica auto-puta od Vukosavlja do Brčkog duge 31 kilometar i dionice Brčko-Bijeljina-Rača duge 37 kilometara, te auto-puta Banjaluka-Prijedor dužine 42 kilometra.

Na sastanku je potvrđena opredijeljenost svih uključenih subjekata da svi potrebni kapaciteti budu stavljeni u službu realizacije ovih projekata i doneseni su zaključci čijom će konkretnom primjenom procesi eksproprijacije zemljišta na dionicama auto-puta od Doboja do Vukosavlja i od Vukosavlja do Rače biti pravovremeno i efikasno realizovani.