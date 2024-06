Šta će biti sa aerodromom u Tuzli?

TUZLA - Aerodrom Tuzla ovih dana je u centru pažnje u ovom kantonu, a sve zbog tvrdnji da je zbog manjka putnika i smanjenja broja avio-linija aerodrom pred zatvaranjem.

Naime, poslanici opozicije u Skupštini Tuzlanskog kantona (TK) zatražili su 20. maja održavanje hitne sjednice ovog doma na kojoj bi se raspravljalo o stanju u Aerodromu Tuzla, za koji tvrde da je katastrofalno i da je zbog zatvaranja baze "WizzAira" broj putnika i letova značajno smanjen.

Dževad Hadžić, predsjednik Kluba poslanika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, rekao je za "Nezavisne novine" da je 12 poslanika potpisalo zahtjev kojim se traži sjednica, te da za to postoji nekoliko ključnih razloga.

"Pretprošle godine je bilo 650.000 putnika, a prošle je to palo na, čini mi se, 120.000. Dakle, ogroman pad broja putnika, zatim odlazak strateškog partnera 'WizzAira', odlazak 'RyanAira'", kaže Hadžić, koji kao još jedan od razloga zbog kojih su tražili održavanje tematske sjednice navodi i gubitak 2,5 miliona KM, koliko su u vidu subvencija Vlada TK, nadležno ministarstvo i Uprava Aerodroma Tuzla dali kompaniji "Lumiwings" za poslove avio-prevoza.

"Nikada nismo imali jasnu sliku o tome da li je sve urađeno transparentno. Taj novac je potrošen za oko dva i po mjeseca, a napustila nas je ta kompanija", tvrdi Hadžić.

Ističe da je Vlada Tuzlanskog kantona ove godine obezbijedila još 2,5 miliona KM preko Turističke zajednice za subvencionisanje avio-linija, ali mu se čini i da od tog posla nema ništa jer je prije nekoliko dana stigla informacija da je izvršna vlast odlučila ne izdvajati više za subvencije Aerodroma Tuzla.

O ovom slučaju oglasili su se prije nekoliko dana upravo iz Vlade TK, rekavši da su donijeli odluku da se posvete završetku infrastrukturnih projekata, te su imenovali novi Nadzorni odbor da napravi dugoročnu analizu plana i poslovanja aerodroma. Kako su rekli za federalne medije, cilj je da se promijeni aktuelna slika s aerodroma, a to je da sa tuzlanske piste avioni polijeću na samo tri destinacije: dvije u Njemačkoj i jednu u Švajcarskoj.

"U kontaktima smo sa dosta avio-kompanija i želimo dugoročno da planiramo njihove dolaske", rekao je Irfan Halilagić, premijer TK (SDA), dok je Suad Mustajbašić, ministar finansija, poručio kako je Aerodrom Tuzla jedno od strateških važnih preduzeća za TK, te da su spremni da obezbijede određene podsticaje.

Dževad Halilčević, direktor ovog aerodroma, priznaje za "Nezavisne novine" da aerodrom radi u manjem kapacitetu nego, na primjer, 2023. godine, ali da nisu tačne informacije da je preduzeće pred zatvaranjem.

Demantuje i tvrdnje opozicije da je Vlada TK odustala od subvencija za avio-linije.

"Oni su prebacili novac Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, ali su odlučili da neće sad odmah ući u realizaciju tih sredstava koja stoje, već će se sačekati, pošto sad imamo globalan problem, mislim čitava avio-industrija, u smislu da je veliki raskorak između ponude i potražnje, zbog ovog vanrednog servisa aviona Airbusa, koje posjeduje i 'WizzAir'. Aerodrom Tuzla radi smanjenim kapacitetom, ali to je sve zbog operativnih razloga 'WizzAira', koji je smanjio obim posla, jer im je 50 aviona na servisu. Svi aerodromi se manje-više susreću sa tim problemom… Bio sam nedavno u Turskoj, kod 'Turkish Airlinesa', 'Anadoly Jat', svi koji imaju te Airbusove avione imaju sličan problem jer je 30-80 aviona na zemlji. To je jednostavno tako i obilježilo je ovu godinu. Ali, aerodrom je sada bolji nego prije godinu, dvije ili tri", navodi on.

Manjak posla, nastavlja Halilčević, biće iskorišćen da se privedu kraju infrastrukturni projekti koji su u toku, a to su izgradnja parking-prostora, završetak Gate 3, rasvjete na centralnoj pisti.

"Previše se situacija dramatizira, mi smo sa 'WizzAirom' poslovali u prve tri godine rada s ovim obimom posla i tada niko ništa nije govorio. Nažalost, servis jednog aviona traje 200 dana, nije to do nas, a sad najednom oni traže neke personalne krivce. Najlakše je tako upirati prstom, to neće riješiti problem. Mi vodimo razgovore i očekujemo da će ova jesen donijeti oporavak i da će se avioni vraćati sa servisa", ističe Halilčević, koji je potvrdio da s aerodroma trenutno lete tri linije, ali da su krenuli i čarter letovi ka turističkim destinacijama u Turskoj.

