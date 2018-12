Stanivuković prodao firmu zbog sina Draška

BANJALUKA - Otac poslanika Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draška Stanivukovića napustio je biznis sa dopunama za mobilne telefone. Iako je držao oko 65 odsto tržišta Srpske Dragan Stanivuković je prodao firmu „Financ“ koju su posljednjih godina često spominjali politički protivnici njegovog sina u Skupštini grada Banjaluka, ali i ove sedmice na sjednici Narodne skupštine.

Stanivuković je svojih 45 odsto udjela prodao dvojici drugih suvlasnika Milošu Buzadžiji i Jelenku Loliću za dva miliona KM.

Zanimljivo da je firma „Financ“, koja je imala tri odsto udjela u Novoj banci, prva od svih akcionara banke prodala svoje akcije firmi Mladena Milanovića Kaje „MG Mind“ za 2,9 miliona KM.

Stanivuković je potvrdio za portal Capital da je definitivno izašao iz biznisa sa dopunama i prodao svoj udio ortacima.

“Odlučio sam da izađem iz ovog biznisa jer podržavam politički angažman svog sina i ne želim na bilo koji način da mu moj posao bude prepreka. Iako je ovo privatni biznis koji sam ja godinama stvarao sa svojim partnerima i ne poslujemo sa državnim kompanijama, ne želim da ga bilo ko zbog toga proziva, kao da je to nešto nečasno i nezakonito. Pozivam sve njegove političke protivnike i njihove članove porodica da se, ako su dosljedni, odreknu biznisa, posebno jer su njihovi usko povezani sa državnim budžetom, institucijama i preduzećima”, rekao je Dragan Stanivuković.

Dodaje da prodaje i svoju drugu firmu u Banjaluci čija je osnovna djelatnost prodaja auto-dijelova.

Firma „Financ“ je pionir na tržištu uređaja za pripejd dopunu računa mobilnih telefona. Imaju najveću prodajnu mrežu sa čak 4.000 aparata u prodavniciama, kioscima i drugim prodajnim mjestima.

Drže oko 65 odsto tržišta, dok preostalih 35 odsto dijeli čak 23 firme.

Tržište pripejd dopuna u Republici Srpskoj na godišnjem nivou je vrijedno oko 100 miliona KM, ali marže posrednika između telekom operatera i korisnika su male. Telekom operateri im daju rabat od pet do šest odsto, ali posredničkoj firmi ostane jedan do dva odsto jer moraju vlasnicima prodavnica ili kioska u kojima postavljaju uređaj za dopunu, u zavisnosti od veličine prometa, dati popust od četiri do pet odsto.

(Capital)