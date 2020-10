Stanogradnja obara sve rekorde

BANJALUKA, PRIJEDOR - Stanogradnja u Srpskoj proteklog mjeseca zabilježila je gotovo nevjerovatan zalet.

"Broj predviđenih stanova za gradnju u septembru 2020. godine u odnosu na septembar 2019. godine veći je za 118,1 odsto", saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Stručnjake ovakav trend ne čudi, budući da je, kako podsjećaju, u ranijim mjesecima bilježen pad potražnje za stanovima.

"S obzirom na to da je u prethodnom periodu zbog pogoršane epidemiološke situacije došlo do blokade rada odnosno otežanog rada privrednih društava, kao i institucija, samim tim došlo je i do pada tražnje stanova, što je za dalju posljedicu imalo obustavljanje planiranih investicija u oblasti stanogradnje, što je i razumljivo, jer smo se svi bavili nekim drugim životnim pitanjima", kaže za "Nezavisne" Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske.

U međuvremenu je, po njegovim riječima, došlo do deblokade investicija.

"Nakon ponovnog uspostavljanja tražnje stanova, koja je sada već dostigla nivo prije pojave pandemije, došlo je do deblokade investicija, tako da se sada radi i dio investicija koje su bile na čekanju tri do četiri mjeseca, kao i investicija koje je trebalo da se realizuju u ovom periodu. Sve ovo dovelo je do povećanja broja planirane izgradnje stanova u ovom periodu u odnosu na isti period prethodne godine", naglašava Petrović.

Već duže vrijeme, zajedno sa svojim suprugom, o kupovini stana razmišlja Dajana V. iz Banjaluke. Podstanari su, kažu, i svjesni su da je najgora opcija da, umjesto da plaćaju ratu stambenog kredita, novac izdvajaju za kirije.

Nisu, ističu, ni pomišljali da svoje planove realizuju u vrijeme kada je korona napravila najveće blokade i kad se nije znalo šta će biti s radnim mjestima.

"Naravno, nakon što je otvorena većina firmi kojim je prije nekoliko mjeseci bio zabranjen rad, zaključili smo da se stanje, bar kad je o privredi riječ, koliko-toliko stabilizuje. Ponovo smo počeli razmišljati o kupovinu stana, mada, iskreno, poprilično smo razočarani. Očekivali smo da će sav ovaj haos sniziti cijene stanova, ali se to nije dogodilo", priča ova Banjalučanka.

Pitaju se i u udruženjima za zaštitu potrošača kako je moguće da cijene stanova nisu pale te ko ih uopšte u ovakvoj situaciji kupuje.

"Iznenađena sam da se bilježi takav skok u stanogradnji. Da li uopšte ima platežne moći za kupovinu tolikih stanova? Vrlo je čudna priča to što je toliko skup metar kvadratni. Kvadrat u Banjaluci košta oko 2.000 maraka, a u Prijedoru 1.600-1.700 KM. To je preskupa investicija", kaže Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, za "Nezavisne".

Zanimljivo je da je, prema dostupnim podacima, u prvih šest mjeseci ove godine u BiH izgrađeno 1.245 stanova, što predstavlja rast za 6,1 odsto u odnosu na prvo polugodište 2019.

Na nivou BiH, brој prеdviđеnih stаnоvа zа grаdnju u septembru 2020. gоdinе u оdnоsu nа septembar 2019. veći је zа 74,6 odsto.