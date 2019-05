Šteta na usjevima u BiH ogromna, hrana će poskupjeti

SARAJEVO -- Poplave će uticati na povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda u BiH, upozoravaju poljoprivredni proizvođači kojima predstoji izuzetno težak drugi dio godine.

Usljed izlivanja rijeka iz korita u pojedinim dijelovima zemlje na poljoprivrednim parcelama je nastala potpuna šteta.

Predsednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo za Klix.ba kaže da će se šteta u procentima nakon poplava tek računati.

"Već sada možemo da kažemo da je šteta ogromna, a osim poplava ranije su je prouzrokovale kišne padavine koje su dovele do velike vlažnosti zemlje. Na mjestima pogođenim poplavama, gdje je nadošla voda, nastalo je zagađivanje zemljišta i sada će morati da se sačeka da se ona ocijedi, a potom je treba preorati i ispitati zemljište. Na područjima koja nisu zahvatile poplave, ono što je zasijano već je počelo da trune i tu će morati da se presijava", rekao je Bićo.

On je istakao da će posljedice elementarnih nepogoda uticati na znatno povećanje finalnih cijena poljoprivrednih proizvoda, koje su već sada izrazito visoke.

Povećanje cijena očekuju i na području Republike Srpske, a udruženja navode da je proljećna sjetva izrazito ugrožena zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

"Nakon posljednjih elementarnih nepogoda u semberskoj regiji nije došlo do velikih oštećenja, ali su problem konstantne kišne padavine koje su dovele do velike vlažnosti zemlje. Biće zabilježen pad prinosa pšenice za 10-15 odsto, a kukuruz je u izuzetno teškom stanju zbog niskih temperatura. Sada bi trebalo da bude od 25 do 27 stepeni Celzijusa, a temperatura je od pet do osam", rekao je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača "Sela Semberije" Savo Bakajlić.

