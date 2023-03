Stevandić: Prag PDV-a za male privrednike podići na 100.000 KM ili više

LAKTAŠI - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da će parlament podržati inicijative usmjerene ka vlastima na nivou BiH da se osnovica PDV-a za preduzetničke i zanatske radnje u Srpskoj sa trenutnih 50.000 KM podigne na 100.000 ili više radi njihovog opstanka.

Stevandić je rekao da je ta osnovica u Srbiji 75.000 evra i da bi njeno podizanje u BiH sigurno pomoglo i spasilo od gašenja male preduzetničke i zanatske radnje koje su dio velike porodice u privredi Srpske.

"Ne smijemo ih zanemariti i oni ne smiju biti ostavljeni jer stvaraju veliku dobit za Srpsku", rekao je Stevandić novinarima na prvoj Međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Srpske koja se održava u Laktašima s ciljem promovisanja važnosti ove djelatnosti za republičku privredu.

On je podsjetio da su "mali biznisi" velika podrška s obzirom na to da od 25 do 30.000 takvih radnji egzistira i posluje u Srpskoj, prehranjujući svoje porodice.

Predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka Žana Arsić zahvalila je svim institucijama u Srpskoj i njenim ključnim ljudima za podršku Konferenciji, te izrazila nadu da će ovaj skup biti uspješan s ciljem zajedničkog rješavanja aktuelnih problema i stvaranja boljeg ambijenta za rad zanatlija i preduzetnika u Republici.

U Laktašima se danas, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, održava prva Međunarodna konferencija zanatstva i preduzetništva Srpske koju organizuje Zanatsko-preduzetnička komora regije Banjaluka.

Konferenciji prisustvuju i ministar privrede i preduzetništva Srpske Vojin Mitrović, potpredsjednici Narodne skupštine Srpske Anja Ljubojević, Petko Rankić i Mirsad Duratović, gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i brojne diplomate u BiH.

Prisustvuju i predstavnici kompanija, preduzetnici iz zemalja regiona, ali i najrazvijenijih zemalja EU, poput NJemačke, ljudi iz Obrtničke komore Hrvatske, Privredne komore Srbije, Zanatske komore Crne Gore, privredne komore iz kantona i Federacije BiH, Spoljnotrgovinske komore BiH.

U Srpskoj posluje oko 25.000 zanatsko-preduzetničkih firmi koje, prema nekim podacima, okupljaju 50.000 radnika.

Zanatsko-preduzetnička komora regije Banjaluka je samostalna, stručno-poslovna, nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja oko 11.000 samostalnih preduzetnika u 14 opština te regije.

Pokrovitelji Međunarodne konferencije zanatstva i preduzetništva Srpske, koja se održava u laktaškom hotelu "San", su i Ministarstvo privrede i preduzetništva i grad Laktaši.