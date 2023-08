Stigla mašina od 2,7 miliona, od jeseni će proizvoditi dijelove za "Teslu"

BIJELJINA - U njemačkoj fabrici "Pass", koja posluje u Semberiji, u toku su pripreme za proizvodnju dijelova za svjetski poznati brend vozila "Tesla", a koja bi trebalo da počne ove jeseni.

Potvrđeno je to "Nezavisnim novinama" iz ove fabrike, odakle ističu da im je stigla izuzetno vrijedna mašina koju će u tu svrhu koristiti.

Naime, Rado Maletić, direktor ove fabrike, ističe da će montaža biti vršena u Berlinu, a njima je stigla mašina vrijedna nepunih 1,4 miliona evra (oko 2,7 miliona maraka).

"Nijemac je kupio tu mašinu i dovezao je u Bijeljinu. Ona pravi razne vrste proizvoda, uključujući cjevčice. Imamo četiri Kineza, vršimo montažu. Moraju moji ljudi, njihovi ljudi, da to odrade i za to treba vrijeme. Trebaće nam, grubo rečeno, 45 dana za to. Moramo što prije da počnemo raditi proizvodnju", rekao je Maletić i precizirao da to znači da bi proizvodnja za "Teslu" trebalo da počne od jeseni.

Naglasio je da sada imaju oko 1.100 ljudi, s tim što će im trebati i dodatna radna snaga.

"Naravno da će nam trebati novi radnici. Što se zarada tiče, neto u prosjeku iznosi oko 1.300 maraka. Ali tu su još i topli obrok, regres, godišnji odmor u skladu sa zakonom, kao i putni troškovi ko ih traži", istakao je Maletić.

Slavica Marković, direktorica Područne privredne komore Bijeljina, ističe da je kompanija "Pass", kada je počinjala raditi u njihovom području, zapošljavala znatno manje radnika nego što je to danas slučaj.

"Vlasnik firme 'Pass' je vidio da su dobri uslovi koje nude Republika Srpska i Bijeljina. Došli su i u dobro vrijeme, kada je bilo slobodne radne snage na području Bijeljine, ali se to u međuvremenu promijenilo, tako da oni stalno traže radnike, pošto povećavaju broj zaposlenih", rekla je Markovićeva za "Nezavisne novine".

To što će da rade dijelove za "Teslu", prema riječima Markovićeve, pokazuje da je riječ o ozbiljnoj firmi, kao i da je privredni ambijent dobar.

"Ali mi ne smijemo ostati na pričama, već treba da učinimo, svako sa svoje strane, sve što je potrebno da im pomognemo. Recimo, oni imaju dosta zaposlenih i firma je locirana van grada, tako da se sa magistralnog puta ide na sporedni put. Kada je smjena radnika, dolazi do velikih gužvi i pravi se čep. Oni su poslali nama inicijativu koju smo mi proslijedili lokalnoj samoupravi i 'Putevima Republike Srpske' da se to riješi. Treba da se rješavaju ovakve stvari da bi i ostale firme koje posluju kod nas radile bolje i da bi radile za svjetski poznate kompanije", navela je Markovićeva.

Radenko Smiljanić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, rekao je za "Nezavisne novine" da još nije imao priliku da posjeti fabriku "Pass" u Bijeljini.

"Nisam imao priliku da posjetim tu fabriku kako bih vidio kako to sve funkcioniše, ali prema informacijama iz medija, ovo će donijeti nova radna mjesta. Uglavnom, naravno da nas raduje svako novo radno mjesto", rekao je Smiljanić za "Nezavisne novine".