Stotine letova moglo bi da bude odloženo zbog NATO vojne vježbe

Demonstracija vojne moći NATO alijanse nad evropskim vazdušnim prostorom mogla bi negativno uticati na turiste. Ogromna NATO vježba nad evropskim nebom mogla bi da dovede do odlaganja brojnih letova.

Multinacionalna vojna alijansa priprema se za svoju najveću vježbu vazduhoplovnih snaga koja će se održati od 12. do 22. juna. "Air Defender 2023", kako se zove obuka, biće usredsređena na njemački vazdušni prostor i uključiće 10.000 vojnog osoblja i 250 borbenih aviona iz 25 zemalja.

"Približno 800 letova dnevno biće preusmjereno na druge aerodrome ili u druge termine zbog vježbe i pratećih mjera - saopštilo je tijelo za upravljanje vazdušnim saobraćajem Eurocontrol."

Vježba bi mogla da dovede do značajnih kašnjenja aviona u ovo užurbano doba godine, kada se evropski kontrolori vazdušnog saobraćaja bore da izađu na kraj sa bumom letenja koji je uslijedio nakon zatvaranja tokom pandemije.

"Znam da bi moglo biti ograničenja u civilnom vazdušnom saobraćaju" kaže Ingo Gerharc, inspektor njemačkog vazduhoplovstva koji rukovodi vježbom.

Ali, dodaje "kada vidim da je to deset dana od 365, a da je rezultat to da smo sigurni da živimo u miru i slobodi u ovoj zemlji, mislim da je to ono što treba da pošaljemo u svijet."

Evo šta bi manevri mogli da znače za vaš ljetni let i šta je iza toga.

Zbog vježbe će veliki blokovi vazduđnog prostora biti zatvoreni za civilne avione, uglavnom, ali ne u potpunosti, iznad Njemačke. Komercijalni piloti će morati da se kreću oko tri glavna "klastera" - na sjever, koji se proteže u danski i nizozemski vazdušni prostor, istočno - blizu poljske i češke granice i južno - od Luksemburga duž francuske granice, skoro do Bodenskog jezera u Švajcarskoj.

Svaka od ovih zona biće zatvorena ili strogo ograničena za civilne avio-kompanije na nekoliko sati svakog dana, iako će vježba biti pauzirana tokom vikenda od 16. do 17. juna.

Južni klaster će imati posebno značajan uticaj na mnoge letove iz Velike Britanije, ističe stručnjak za putovanja Sajmon Kolder za britanski list "Indipendent". Polasci iz Londona za Antaliju u Turskoj obično lete upravo kroz ovu oblast, kaže on, kao i avioni od Mančestera do grčkih ostrva.

Od 800 letova koji će biti preusmjereni, za oko 300 će rute biti produžene u prosjeku za 110 kilometara, što iznosi oko sedam dodatnih minuta leta. To možda ne zvuči mnogo, ali bi moglo da izazove ozbiljne talase s obzirom na fino podešenu mrežu letova širom Evrope, navodi "Telegraf".

Najprometniji aerodromi, kao što su londonski Hitrou i Getvik, imaće najveće glavobolje u vezi sa pravljenjem novog rasporeda, a kašnjenja će se najviše vidjeti na letovima jeftinih avio-kompanija poput Ryanaira koje imaju manje od 30 minuta pauze između aviona koji dolaze i odlaze.

Lufthanzino glavno čvorište Frankfurt takođe će biti ograničeno zatvaranjem vazdušnog prostora južnog klastera.