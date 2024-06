Stručnjak za energetiku: Projekat koji je odbila Hrvatska danas je spasio Srbiju

ZAGREB - Danas je bez struje ostala Dalmacija, na nekoliko minuta čak i dio Slavonije, a uz njih i dijelovi BiH, Crne Gore i Albanije. Prekid struje doveo je do saobraćajnog kolapsa u gradovima, a mnoge su trgovine prestale s radom.

Portal "Index" je razgovarao sa stručnjakom za energetiku Ivicom Jakićem, koji je objasnio kako može doći do ovakvog prekida električne energije u više država.

Uz kvar na jednoj od trafostanica, nije isključena ni mogućnost preopterećenosti sistema.

Jakić je rekao da veliki problem u Dalmaciji predstavlja činjenica da nisu svi vlasnici apartmana i stanova, kojih je sve više i koji svi imaju klimu, tražili dodatan priključak snage u odnosu na planiranu potrošnju struje. Zbog toga u špici sezone može doći do povećanja potrošnje električne energije, a samim time i preopterećenja.

"Računajte da svaki klima-uređaj troši oko 2 kW struje ovisno o snazi i da se to strašno povećava. U Dalmaciji je jako velik broj apartmana i gotovo svi imaju klima-uređaje. To po jednoj zgradi može uticati na povećanje i do 25 kW snage. A kada su projektirali i gradili te stanove i apartmane, nisu svi tražili dostatan priključak snage u odnosu na to koliko misle imati potrošnje električne energije. I onda kada se uključi klima, dođe do raspada sistema. Prenosna i distributivna mreža u Hrvatskoj nije projektirana za toliku potrošnju. S druge strane, po Dalmaciji se nije gradilo puno solarnih elektrana (ili panela) za vlastitu potrošnju, a one bi rasteretile prenosni sistem. Ako je prekomjerna potrošnja uzrok, onda tek nećemo imati sigurno ljeto jer će se kvarovi samo povećavati", rekao je Jakić.

Kako je rekao stručnjak, Hrvatska je imala priliku izbjeći ovakav kolaps, no taj je projekt odbila te je on otišao u ruke Srbiji, koja zbog njega danas nije imala problem s nestankom struje.

"Hrvatskoj se nudio podmorski kabel Hrvatska - Italija koji bi spajao trafostanicu Konjsko s Villa Novom u Italiji i rasteretio ove dalekovode o kojima mi sada ovisimo. A Hrvatska je tada to odbila i taj je podmorski kabel otišao u Crnu Goru, spojio ih s Italijom i sada funkcionira, a preko Crne Gore spojen je sa Srbijom. Sada ta premosnica omogućava prenos električne energije iz Srbije preko Crne Gore i obratno. I zato Srbija danas nije osjetila ovaj prekid struje. Dio Crne Gore danas je ostao bez struje jer kvar vjerojatno nije bio na predjelu trafostanice koja spaja Crnu Goru s Italijom", rekao je

Jakić nam je objasnio kako funkcioniše sistem u ovom dijelu Evrope.

"U Evropi postoje sistemi ENTSO. To je energetski operator cijele Evrope koji vodi računa o svim dalekovodima u Evropi. Kada se broj uređaja povećava, u slučaju ekstremnih potrošnji, u prenosnom sistemu u može doći do zagušenja", rekao je Jakić.

Taj dalekovod, koji ide od Crne Gore preko BiH do Hrvatske, povezan je na Albaniju i Grčku, a Grčka je u ovom dijelu Evrope najveći potrošač električne energije. Nadalje, taj dalekovod kruži i kod nas se spaja na Konjskom u Dalmatinskoj Zagori i od tamo dalje ide sjeverozapadno prema Rijeci.

Drugi krug ide preko Mostara na Ernestinovo kod Osijeka i zatvara krug na sjeveru Hrvatske kod Koprivnice. On čini krug koji zatvara proizvodnju i potrošnju električne energije Hrvatske i koji je vezan preko Mostara za BiH i dolje na Crnu Goru, gdje omogućava da električna energija kruži u sistemu.

Kada dođe do prekomjernog trošenja električne energije, iako još ne znamo tačan uzrok, u energetskom sistemu može doći do zagušenja, pa se počnu smanjivati pojedine grane potrošnje koje koriste dalekovodi. Ako je došlo do velikog kvara u jednoj od trafostanica ili ako je došlo do izgaranja, onda se cijeli sistem blokira i raspadne, kao što se danas dogodilo. Šta je uzrok tome, tek će se pokazati.

"Kada je riječ o prekomjernoj potrošnji, činjenica je da je hrvatski energetski sistem nedostatan za veliku potrošnju električne energije u špici sezone. Nedostatan je i za primanje velike količine električne energije iz obnovljivih izvora energije. I zato se sada forsira izgradnja novog sistema paralelno po Dalmaciji, koji će pokupiti sve električne energije solara i vjetra i staviti ga u mrežu. No problem je u naknadi. Zašto već dvije godine ODS i HOPS nisu pokušali upućivati električnu energiju koja se nudi? Jer ne znaju tko će to platiti - građani, potrošači ili država - jer su naknade veoma velike", rekao je Jakić.

Istakao je i da je ovaj sistem pokazao još jednu stvar.

"Toliko je izvora obnovljive energije, vjetroparkova na području od Zadra prema jugu, gdje su nam najjače vjetroelektrane, a paradoks je da one ne rade, kao i svi solari na tom području, jer nema protoka električne energije", kazao je Jakić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.