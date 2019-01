Struja skuplja od ovog mjeseca

TUZLA - Predstavnici "Elektroprivrede BiH" i Udruženja poslodavaca FBiH danas su na sastanku u centrali firme "Bingo" u Tuzli istakli da neće biti značajnog poskupljenja električne energije za privredne subjekte, ali da će industrijska struja, ipak, biti skuplja.

Zbog prilagođavanja cijene električne energije EU, odnosno berzi u Budimpešti, bilo je predloženo da se cijena struje poveća do 25%, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo privrednika. Na kraju, "Elektroprivreda" je, uz podršku Vlade FBiH i na zahtjev poslodavaca, došla do rješenja da poskupljenje struje poslodavcima bude od tri do pet odsto.

"To povećanje kupci koji su svjesni da moraju biti na tržištu jednostavno moraju prihvatiti. U budućnosti treba činiti velike napore da se smanji potrošnja električne energije kod svakog kupca. Energetska efikasnost biće ono čime će poslodavci u budućnosti moći uticati na svoju cijenu", rekao je Bajazit Jašarević, generalni direktor "Elektroprivrede BiH".

Od ovog mjeseca idu nove cijene, a poslodavci smatraju da ne mogu, zbog poskupljenja struje, tek tako mijenjati svoje proizvode koje prodaju na evropskom tržištu jer su ugovori već potpisani.

Neki od njih smatraju da nemaju izbora nego to prihvatiti, te se nadaju da ovo neće izazvati neka lančana poskupljenja. N.T.