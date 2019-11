Subvencije za samozapošljavanje: Za zanatlije od 5.000 do 10.000 КM

TREBINJE - Grad Trebinje će nezaposlenim licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje dodijeliti bespovratna sredstva u visini do 15.000 КM za podršku samozapošljavanju.

Pravo na subvencije imaju aktivni tražioci posla mlađi od 60 godina, koji su registrovani ili su u postupku registracije za obavljanje djelatnosti.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić objašnjava da za proizvodne djelatnosti iznos subvencije iznosi od 6.000 do 15.000 КM, za zanatske i uslužne djelatnosti je predviđeno od 5.000 do 10.000 КM, a za komercijalna poljoprivredna gazdinstva od 3.000 do 8.000 КM.

"Subvencije može ostvariti i više nezaposlenih lica i to udruživanjem i osnivanjem privrednog društva u cilju samozapošljavanja, ukoliko svi osnivači u njemu zasnivaju radni odnos, a sredstva će se dodjeljivati u svim djelatnostima, osim trgovine i turizma, gdje se takođe mogu subvencionisati originalne ideje", kaže Ćurić, napominjući da dobitnici subvencija moraju nastaviti sa započetom djelatnošću najmanje dvije godine.

Oni koji su se istom ili sličnom djelatnošću bavili u posljednjih godinu dana i odjavili posao nemaju pravo na subvenciju, kao ni oni koji su za te poslovne poduhvate već ostvarili pravo na podsticaje iz drugih lokalnih ili republičkih izvora ili treba da ih ostvare.